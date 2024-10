Ministerstvo školstva rozbehlo národný projekt pre desegregáciu vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít

Ministerstvo školstva rozbehlo národný projekt Príležitosť pre všetkých. Cieľom je podpora desegregácie vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít. Projekt je podporený z európskych zdrojov, pričom vyčlenených je 6,9 milióna eur.

Informovalo o tom ministerstvo školstva s tým, že projekt podporuje školy k zavádzaniu opatrení, ktoré povedú k odstráneniu segregovaného vzdelávania.

Desaťročia zanedbávaný problém

Rezort školstva vysvetlil, že segregácia môže mať rôzne formy v závislosti od typu lokality a sociálnych či demografických pomerov.

„Práve overovanie riešení pripravených pre podmienky v odlišných obciach a mestách bude jedným z hlavných prínosov národného projektu,“ doplnilo ministerstvo a informovalo, že účasť v pilotnom overovaní potvrdilo už 12 samospráv, a to Stará Ľubovňa, Podunajské Biskupice, Detva, Lučenec, Vyškovce nad Ipľom, Zvolen, Trebišov, Zlaté Klasy, Ostrovany, Rakúsy, Drahňov a Sady nad Torysou.

Opatrenia budú zahŕňať aj podporu učiteľov a školského personálu pri práci s deťmi z marginalizovaných skupín.

„Nemusíme sa príliš venovať tomu, že tento problém bol na Slovensku desaťročia zanedbávaný. Napokon, dôsledkom je aj žaloba Európskej komisie vo veci porušenia európskej smernice o rasovej rovnosti,” uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).

Šanca na lepší život

Ako dodal, žaloba nie je hlavným dôvodom, prečo ministerstvo kladie dôraz na riešenie tohto problému.

„Robíme to preto, aby sme každému dieťaťu na Slovensku dali šancu na lepší život. Je to dobré pre deti, je to dobré pre spoločnosť, je to dobré pre budúcnosť krajiny,” vysvetlil minister.

Ministerstvo v tejto súvislosti pripomenulo, že v decembri 2023 pripravili metodickú príručku desegregácie vo výchove a vzdelávaní.

Rezort v roku 2024 nadviazal konceptom monitorovania rizika segregácie aj národným projektom zameraným na vytvorenie systému varovania pred predčasným ukončením školskej dochádzky.

Budúci rok spustia ďalší projekt

„Legislatívnu podporu pre rozbehnuté iniciatívy obsahuje balík školských zákonov Nežná revolúcia vo vzdelávaní, o ktorom rokuje Národná rada SR,“ uviedlo ministerstvo a avizovalo, že do konca tohto roka pripravia vzorové desegregačné štandardy, ktoré si školy môžu zapracovať do vlastných školských poriadkov.

Rezort školstva spustí v roku 2025 aj národný projekt zameraný na inklúziu nesprávne zaradených žiakov.

„V rámci projektu prebehne opätovné testovanie detí vo veku šesť až desať rokov zaradených do špeciálnych škôl s diagnózou ľahkého mentálneho postihnutia. Výskyt diagnostikovaného postihnutia je päťnásobne vyšší medzi žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít,“ priblížil rezort s tým, že nesprávne zaradení žiaci budú cez systém adaptačných tried presunutí do bežného vzdelávania.