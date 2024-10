Aliancia za rodinu odmieta „klamanie o pohlaví“, vyzýva tiež na rešpektovanie náboženskej slobody v cirkevných školách

Aliancia za rodinu sa vymedzuje voči „klamaniu o pohlaví„, vyzýva tiež na rešpektovanie náboženskej slobody. Ako uviedol predseda Aliancie za rodinu Anton Chromík, odmietajú, aby náboženské školy museli byť nábožensky neurálne. Reagujú tak na vládnu novelu zákona o financovaní škôl, ktorú vládny kabinet predložil do parlamentu.

„Žiadame, aby sa skutočne rešpektovalo, že rodičia, ktorí majú rozhodujúcu úlohu vo výchove svojich detí, majú toto právo aj v citlivých etických otázkach a pri sexuálnom tréningu ich detí v školách vždy, a nezaujíma nás dohadovanie, či je alebo nie je taký program so štátnym vzdelávacím programom či tzv. inováciami,“ vyjadril sa Chromík.

Princípy náboženskej neutrality

Peter Beňa doplnil, že minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) má v pláne vložiť do zákona aj povinnosť škôl dodržiavať princípy náboženskej neutrality.

„Hodnoty však vždy vychádzajú z náboženstva danej spoločnosti. Popierať vplyv náboženstva znamená popieranie morálnych základov spoločnosti, na ktorých stojí,“ tvrdí Beňa. Vyjadril tiež názor, že školy by mali vychovávať k rešpektu k hodnotám cyrilometodského dedičstva, a tiež náboženskej slobode.

„Určite iné princípy by mali platiť pre štátne školy, ale štát nemôže vyžadovať náboženskú neutralitu pri náboženských školách. Bolo by to v rozpore so zmluvou so Svätou stolicou a obdobnou zmluvou s registrovanými cirkvami a s účelom, pre ktoré cirkvi tieto školy zakladali,“ podotkol Beňa a zdôraznil, že do úvahy treba brať i vôľu rodičov, ktorí sa pre cirkevnú školu rozhodujú práve pre to, aby ich deti vyrastali vo viere a vedeli, aké hodnoty sú im odovzdávané.

„Klamanie o pohlaví“

Aliancia odmieta aj to, aby museli školy „klamať o pohlaví“ a vydávať potvrdenia s „nesprávne uvedením pohlavím„. Chromík v tomto smere pripomenul petíciu, ktorá bola určená Branislavovi Gröhlingovi (SaS), a ktorú podpísalo 16-tisíc ľudí. Rovnaké argumenty sa podľa Aliancie vzťahujú aj na súčasný Druckerov návrh.

„Zatajovanie pravdy o skutočnom biologickom pohlaví aj sfalšovanými odpismi dokladov môže priniesť viac problémov ako riešení a zasiahnuť do práv tretích osôb,“ tvrdí Chromík a problémy predpovedá napríklad pri prideľovaní internátnych izieb, zásahu do práv osôb prehliadaných ZVJS byť prehliadaný osobou rovnakého pohlavia, ale napríklad aj v podobe neoprávnenej výhody voči ženám pri posudzovaní športových výsledkov pri prijímaní na vysoké školy telovýchovného smeru.

Pokračovanie v progresívnej línii

„Uvedená právna úprava zasahuje do ústavne garantovanej slobody myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery. Môžeme nútiť katolícke školy vydávať doklady na Violettu Novákovú, hoci ich školu navštevoval Janko Novák?,“ spytuje sa Chromík.

Je tiež toho názoru, že mnohí riaditelia i školy sa tak dostanú do konfliktu s pravdou i poslaním učiť na základe vedeckých faktov, kedy na biológii učia žiactvo o rozlíšení na mužov a ženy a následne pri vydávaní potvrdenia to poprú.

„Prečo Drucker pokračuje v Gröhlingovej progresívnej línii? Neočakávali sme, že táto vláda preberie progresívne návrhy SaS,” vraví Chromík.

Pokuty za vymeškávanie v škôlke

Aliancia za rodinu sa tiež vymedzila voči tomu, aby rodičia päťročných detí dostávali pokuty za to, ak ich deti vymeškajú viac ako päť dní v materskej škole. Reagujú tak na pozmeňujúci návrh poslancov Karola Janasa a Pauly Puškárovej (obaja Hlas-SD).

„Ak chce znížiť vek povinnej školskej dochádzky, v poriadku nech to urobí, ale opakovane pokutovať rodičov ak ich päťročné deti vynechajú viac ako 5 dní v mesiaci v škôlke až do 331,50 eur sa javí ako direktívne rozhodovanie od stola z Bratislavy, ktoré nerozlišuje potreby detí a rôznorodé rodinné situácie,“ vraví Stanislav Gunčaga.

Tlak na rodičov

Tvrdí tiež, že tlak na rodičov, aby chodili do práce a za každú cenu dávali dieťa do škôlky má za následok, že mnohé deti chodievajú do materskej školy s príznakmi infekčných ochorení, čo ohrozuje deti s oslabenou imunitou.

„Aliancia za rodinu vyzýva vládu Slovenskej republiky, aby ustúpila od presadzovania týchto návrhov v parlamente a vyzýva poslancov parlamentu, aby nehlasovali za vyššie uvedené zmeny, ale aby predložili návrh, ktorý bude garantovať, že v citlivých etických otázkach a o spôsobe výchovy v oblasti sexuálneho správania bude vždy rozhodovať rodič a nie škola,“ apeluje Chromík na záver.