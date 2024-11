Protimonopolný úrad začal posudzovať koncentráciu podnikateľov na trhu výroby stavebného materiálu, zameral sa na viaceré spoločnosti

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie spočívajúcej v získaní spoločnej kontroly podnikateľov Südbayerisches Portland-Zementwerk Gebr. Wiesböck & Co. GmbH (Rohrdorf, Nemecko) a Asamer Baustoffe GmbH nad spoločnosťami Asamer Baustoffe Holding GmbH & CO KG a Asamer Baustoffe Holding GmbH (všetky sídlia v Ohlsdorfe, Rakúsku), ktoré na Slovensku pôsobia prostredníctvom spoločností CEMMAC a.s. a CEMMAC Beton s.r.o.

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť PMÚ svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. PMÚ žiada tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.