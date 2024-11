Progresívci upozorňujú na 5-miliónový úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania firme, ktorá je prepojená na Jozefa Migaša mladšieho (video)

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý vedie bývalý nominant Hlas – sociálna demokracia Milan Lipka, podpísal pár dní dozadu úverovú zmluvu na vyše 5 miliónov eur firme Quaestor s.r.o. Upozornil na to poslanec Progresívneho Slovenska (PS) Marek Lackovič.

Táto firma podľa PS od roku 2019 nedosiahla ročný zisk ani 10-tisíc eur, jej ročné tržby od roku 2021 kontinuálne klesajú a v minulom roku boli na úrovni 17-tisíc eur.

„Firma dokonca podľa Finstat neuvádza ani počet zamestnancov. Od októbra má dokonca nedoplatky na finančnej správe. Takáto firma dostane od ŠFRB úver na 40 rokov s fixáciou na celé úverové obdobie, čo musí závidieť nejeden podnikateľ a mladý človek,“ uviedol Lackovič.

Kúpa 44 bytov

Dodal, že firma nemusela z vlastných zdrojov nájsť ani 20 % sumy z ceny nehnuteľností, v tomto prípade Quaestoru stačilo vyhradiť 5 % z vlastných zdrojov.

„Firma Quaestor sa zaviazala kúpiť zo spomínaného úveru 44 bytov od spoločnosti K. M. Property v objekte City park Vrútky. Tento developerský projekt vlastní firma K. M. Property, ktorej jediným vlastníkom je Jozef Migaš mladší, syn bývalého politika a nominanta vlád Roberta Fica na veľvyslanca v Bielorusku a iných krajinách,“ vysvetlil Marek Lackovič.

Prepojenie s osobami figurujúcimi vo firme Quaestor

Progresívne Slovensko poukázalo aj na to, že Jozef Migaš mladší je zároveň prepojený s osobami figurujúcimi vo firme Quaestor, ktorá ma jeho nehnuteľnosti kúpiť.

„Majiteľka firmy, pani Kašicová je s ním v dozornej rade spoločnosti K. M. Solutions. Bývalý spolumajiteľ firmy, pán Kašica, tiež vlastní s Migašom mladším niekoľko firiem. Podľa verejne dostupných informácií v rovnakom čase spolu študovali na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov,“ dodal Lackovič s tým, že ak by niekto chcel kupovať sám od seba prostredníctvom štátneho úveru, nevyzeralo by to inak.

Lackovič sa obracia na Šutaja Eštoka

Marek Lackovič sa preto obracia sa na predsedu strany Hlas-SD Matúša Šutaja Eštoka, aby vysvetlil konanie svojho nominanta na ŠFRB. Hnutie PS zároveň poukázalo na to, že tento týždeň ŠFRB informoval, že pre tento rok bol vyčerpaný rozpočet na poskytovanie úverov mladým rodinám či zdravotne znevýhodneným.

„Majú skúsiť šťastie znova v roku 2025, to však neplatilo pre firmu, ktorá dostala 5 miliónov eur takýmto neuveriteľným spôsobnom,“ uzavrel Marek Lackovič.

„Štátny fond rozvoja bývania spadá pod Ministerstvo dopravy SR, ktoré nie je pod gesciou strany Hlas-sociálna demokracia. Generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka nebol na túto pozíciu nominovaný našou stranou a ani nie je členom strany Hlas-SD,“ uviedla vo svojom stanovisku pre agentúru SITA strana Hlas.