Mesto Kežmarok vyhlási súťaž na predaj nehnuteľností v areáli bývalých kasární, majú sa tam stavať byty

Mesto Kežmarok chce predať nehnuteľnosti v areáli bývalých kasární, územie má poslúžiť na výstavbu bytov.

Urobí tak formou obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky schválili poslanci počas pondelkového zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Najmenej osemdesiat bytov

Ako počas neho ozrejmila prednostka Mestského úradu v Kežmarku Jela Bednárová, jednou z podmienok pre investora je vybudovanie minimálne 80 bytov i odstránenie prípadnej environmentálnej záťaže.

Minimálna kúpna cena stavby a pozemkov bola pozmeňovacím návrhom poslanca Michala Gáborčíka stanovená z pôvodných 250-tisíc eur na 500-tisíc eur.

Výlučným vlastníkom dotknutých nehnuteľností v danom areáli je mesto Kežmarok. Celkovo ide o šesť budov, ako aj garáž a vrátnicu, dokopy s výmerou viac ako 5 800 metrov štvorcových a pozemky s výmerou viac ako 19-tisíc metrov štvorcových. Nachádzajú sa v priamom susedstve s riekou Poprad a cestou I. triedy.

Podľa materiálu predloženého na zastupiteľstvo je areál neudržiavaný, pričom stavebno-technický stav niektorých budov je v havarijnom stave.

Polyfunkčne využiteľné územie

Územie je polyfunkčne využiteľné, teda s hlavnou funkciou bývania a doplňujúcou funkciou občianskej vybavenosti. V celom území je možné vybudovať 280 bytových jednotiek s jednoizbovými až trojizbovými bytmi.

Ako ďalej vyplýva z dôvodovej správy, všeobecná hodnota predmetu predaja bola na základe znaleckého posudku stanovená na 1,9 milióna eur. Náklady spojené s asanáciou stavieb podľa statickej analýzy predstavujú minimálne 2,5 milióna eur.

„Na všetko boli vypracované znalecké posudky, nielen na hodnotu pozemkov, ale aj na hodnotu asanácií, i na vypracovanie akejkoľvek infraštruktúry,“ ozrejmil počas zasadnutia primátor Ján Ferenčák.

Každého záujemcu podľa prednostky mesto zaväzuje k dodržiavaniu viacerých podmienok.

Vlani ukončili likvidáciu envirozáťaže

Okrem už vyššie spomínaných je to napríklad aj finančná zábezpeka vo výške 1 milión eur, pripojenie na centrálny zdroj vykurovania, a to kotolňu vo vlastníctve mesta, či vybudovanie verejno-prospešnej obslužnej komunikácie, ktorá bude odovzdaná mestu.

Vlani v apríli v areáli ukončili po takmer troch rokoch práce na likvidácii envirozáťaže. Vyviezli odtiaľ celkovo 3 600 metrov kubických kontaminovaných zemín. Na práce išlo 1,6 milióna eur, financoval ich štát.

Zistenie ďalšej environmentálnej záťaže v danom území bude podľa kúpnej zmluvy už na investorovi, ktorý ju odstráni na vlastné náklady.

„Mesto vopred upozorňuje, že čokoľvek by sa tam aj po búraní našlo, mesto nepreberá záväzok, a je to na ťarchu toho, kto to kupuje,“ dodal Ferenčák.

Predaj budovy škôlky neschválili

Rovnakým spôsobom, teda obchodnou verejnou súťažou, mesto predá budovy a pozemky na ulici Nižná brána, kde by malo vzniknúť minimálne 15 bytov.

Predaj ďalšieho mestského majetku však poslanci neodsúhlasili, išlo o budovu materskej školy, ktorá je nevyužívaná a chátra, a pozemky na ulici Severná. Podľa mesta by na tomto území mohol stáť nový bytový dom.

Poslanci návrh nepodporili, podľa vyjadrenia niektorých bol dôvodom nesúhlas tamojších obyvateľov.