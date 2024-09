Miesta pod mostami: Našli sme také, pod ktoré by ste si aj ľahli

Mosty sú fascinujúce diela architektúry. A keďže sa väčšinou sústredíme na ich schopnosť spájať, zabúdame na priestor pod nimi. V posledných rokoch sa po celom svete objavujú projekty, ktoré dokážu tento priestor kreatívne využiť a z prázdnych, tmavých, špinavých miest sa menia na priestory s vlastným životom.

One Green Mile – verejný priestor pod mostom v Bombaji landezine.com

Miesto pod mostom ako verejný priestor?

Prirodzene, mosty v prvom rade slúžia na prepravu a spájanie miest, no čo ak by sme ich vnímali aj ako príležitosť na vytváranie verejných priestorov? Príkladom takéhoto prístupu je projekt One Green Mile v Indii. Pod dopravnou estakádou v preľudnenom Bombaji sa podarilo vytvoriť park, detské ihriská a bezpečné pešie prepojenia. Okrem toho, že tento priestor zvyšuje bezpečnosť chodcov a cyklistov, poskytuje komunitám miesto na oddych a stretávanie. Mesto takto získalo životný priestor tam, kde by ho nikto nečakal.

Symbióza prírody a infraštruktúry

Ekodukty sú mosty určené pre prírodu, nie ľudí. Projekt N69 v Holandsku je úžasným príkladom, ako môžeme chrániť prírodu aj pri budovaní infraštruktúry. Namiesto zasahovania do chránených biotopov mosty umožňujú, aby príroda prešla cez cestu bez toho, aby bola narušená. Stromy boli starostlivo zasadené tak, aby sa ich koruny spájali a tvorili prirodzený most pre zvieratá a hmyz. V tomto prípade mosty slúžia nie len ľudom, ale aj celému ekosystému.

Projekt N69 v Holandsku landezine.com

Super Tube v Šanghaji landezine.com

Moderné mestské priestory

V husto obývaných mestách sa stále viac projektov zameriava na využitie opustených a zanedbaných priestorov pod mostmi. Super Tube v Šanghaji je jedným z takýchto projektov, kde sa priestor pod mostom cez rieku Suzhou zmenil na farebný komunikačný uzol. Umelecké prvky ako graffiti a krikľavé svetlá mu dodali novú tvár a zároveň pripomínajú industriálnu minulosť mesta. Tento dynamický priestor sa stal obľúbeným miestom pre mládež a je vyhľadávaný turistami.

Estakáda ako súčasť parku

V parku Elinor-Ostrom vo Viedni sa diaľničná estakáda stala ústredným prvkom. Namiesto toho, aby bola rušivým elementom, je zasadená do parku a vytvára priestor pre športoviská a detské ihriská, ktoré sú chránené pred poveternostnými podmienkami. Estakáda tak nielenže umožňuje dopravný tok, ale zároveň poskytuje miestnym obyvateľom príjemné miesto na aktivity.

Elinor-Ostrom Park vo Viedni landezine.com

Jednoduchý park pod stanicou metra Culver City v Los Angeles landezine.com

Niekedy je menej viac

V Culver City v USA dizajnéri vytvorili jednoduchý, ale funkčný priestor pod mostom, ktorý slúži na zastavenie a oddych. Nejde o veľké a okázalé zásahy, ale o subtílne prvky, ktoré prinášajú pohodlie a útočisko pre verejnosť. Výsledkom je priestor, ktorý pozýva ľudí spomaliť a stráviť čas vonku, medzi architektonickými „gigantmi“, ktoré tam ľudí obklopujú.