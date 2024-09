Je Malorka investičným rajom Európy? Nehnuteľnosti tu nakupujú aj najbohatší ľudia sveta (rozhovor)

Malorka, ostrov s atmosférou Karibiku, ale s výhodami európskych služieb, sa stáva lákavým miestom nielen pre turistov, ale aj pre investorov a tých, ktorí hľadajú nový domov.

V exkluzívnom rozhovore s Branislavom Zlochom, realitným odborníkom so skúsenosťami na španielskom trhu a zakladateľom onelifelimited.com, sa dozviete viac o tom, prečo je Malorka atraktívnou destináciou pre kúpu nehnuteľností a aké sú hlavné výhody života na tomto ostrove v Stredozemnom mori.

Mallorca je jedným z najvyhľadávanejších miest pre investície do nehnuteľností v Európe. S nádhernou prírodou, karibským podnebím a európskou kvalitou služieb ponúka tento stredomorský ostrov široké možnosti nielen pre turistov, ale aj pre tých, ktorí chcú vlastniť druhý domov alebo zhodnotiť svoje investície.

Realitný expert Branislav Zlocha sa rozhodol zúročiť svoje skúsenosti práve tu a poskytol nám zaujímavý pohľad na realitný trh aj na život na Malorke. Pre tento ostrov sa s rodinou rozhodol z viacerých dôvodov. Ako priblížil, hľadali miesto, ktoré je ľahko dostupné, s vybudovanou infraštruktúrou a európskym štandardom služieb. „Hľadali sme niečo, čo by nebolo ďaleko, aby to zostalo v Európe, aby to bolo dostupné či už letecky alebo po mori, a zároveň malo všetky výhody kvalitného zdravotného systému a škôl,” vysvetľuje.

Podľa Zlochu je Malorka jednou z troch top lokalít pre investície v Španielsku, spolu s Madridom a oblasťou Marbella. „Malorka si drží ceny, a to aj napriek poklesu cien nehnuteľností v iných európskych krajinách,“ hovorí. Dôvodom je obmedzený priestor na výstavbu a vysoký dopyt, predovšetkým zo strany Nemcov, Britov a severanov. Vysvetľuje, že napríklad luxusné nehnuteľnosti na juhu ostrova, od Palmy po Andratx, sú najžiadanejšie a ceny sa tam môžu vyšplhať aj na milióny eur.

Nehnuteľnosti na Malorke sú výhodné aj z investičného hľadiska. „Nehnuteľnosti zakúpené v roku 2015 sa zhodnotili v priemere o 55 percent,“ uvádza Zlocha. Výnosy z prenájmov môžu dosiahnuť až 9 percent ročne, čo z Malorky robí veľmi stabilný trh, odolný voči výkyvom v ekonomike.

Z rozhovoru vyplynulo, že pri kúpe nehnuteľností na Malorke je dôležité dbať na čistotu vlastníckych práv a právne aspekty. „Je potrebné spraviť si dôkladný ‚background check‘ nehnuteľnosti, aby sme sa vyhli problémom ako čierna stavba alebo jej právne zaťaženie,“ radí Zlocha.

Na Malorke je podľa Zlochu vysoká kvalita života. Obyvatelia môžu využívať kvalitné zdravotnícke zariadenia a na ostrove je tiež viacero medzinárodných škôl. „Je to kozmopolitné miesto, kde nájdete kvalitné školy s britským kurikulom, čo je pre rodiny s deťmi veľká výhoda,“ dodáva.

Pokiaľ ide o bezpečnosť, Zlocha potvrdzuje, že Malorka je bezpečné miesto na život. „Cítim sa tu veľmi pohodlne a bezpečne, veľa rezidenčných komplexov má vlastné monitorovacie systémy a bezpečnostné služby,“ uvádza.

