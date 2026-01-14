Ceny bytov ťahali nahor najmä staršie nehnuteľnosti, v tomto roku nás čaká zmena

Realitný barometer Realitnej únie SR (RÚ SR), ktorý monitoruje ceny bytov v krajských mestách, stúpol v minulom roku o 11,7 percenta. Podľa analytikov ťahali trh najmä staršie byty a výrazný rast zaznamenal východ Slovenska. Kým v niektorých mestách ceny vystrelili, v iných prišla korekcia po extrémnom zvyšovaní.
„Pozitívny sentiment na trhu minulý rok aktivoval aj realitných investorov. Práve oni sa do veľkej miery podpísali pod pokračovanie dynamického rastu cien bytov z roku 2024,“ konštatujú analytici z realitnej únie. Ako dodávajú, vo väčšine krajských miest zdražovali staršie byty oproti novším jednotkám rýchlejšie.
Dvojizbové byty najviac zdraželi v Trenčíne, Trnave a Prešove
V segmente starších dvojizbových bytov zaznamenali najvyšší medziročný rast, presahujúci 20 percent, v Trnave (23,6 %), Prešove (23,5 %), Banskej Bystrici (21,5 %) a Košiciach (21,5 %). „Pozoruhodný je najmä vývoj na východe Slovenska, kde ceny výrazne rástli už v roku 2024 (Košice o 15,0 %, Prešov o 14,1 %),“ uvádza RÚ SR.
Aj vďaka tomu sa Prešov stal v spomínanej kategórii bytov piatym najdrahším krajským mestom. Naopak, pokles cien pozorovali v Žiline (-3,3 %), čo možno podľa analytikov vnímať ako prirodzenú korekciu po prudkom raste o 28,6 percenta v roku 2024.
V segmente novších dvojizbových bytov zaznamenali najrýchlejší rast cien v Trenčíne (28,9 %) a v Košiciach (19,6 %). V oboch mestách však v predchádzajúcom roku ceny rástli len minimálne (Trenčín 3,1 %, Košice 1,6 %). „Podobne ako pri starších dvojizbových bytoch, aj v tejto kategórii ceny v Žiline klesli (-9,0 %), čo opäť predstavuje korekciu po výraznom raste o 41,6 percenta v roku 2024,“ dodali analytici.
Staršie trojizbové byty najviac zdraželi na východe
V segmente starších trojizbových bytov zaznamenali rekordný medziročný rast cien metropoly východu – Prešov (32,1 %) a Košice (24,4 %). „V predchádzajúcom roku však boli cenové zmeny v oboch mestách len mierne (Prešov -0,1 %, Košice 4,2 %),“ konštatuje realitná únia.
Pri novších trojizbových bytoch najrýchlejšie rástli ceny v Trenčíne (22,0 %), kde v roku 2024 ešte mierne klesali (-0,3 %). Prešov skončil v malom mínuse (-0,2 %) a Žilina v miernom pluse (0,6 %). „Pod Dubňom však ide o spomalenie po prudkom raste v predchádzajúcom roku (20,9 %),“ dodali analytici.
Rast cien by sa mal udržať, očakávajú však zmenu
Rast cien z minulého roka by sa mal podľa RÚ SR udržať. V jednotlivých krajských mestách však môže byť vývoj v porovnaní s vlaňajškom odlišný. „Tam, kde sa ceny minulý rok zvyšovali medziročne o desiatky percent, očakávame výraznejšie spomalenie,“ konštatujú analytici s tým, že na východe krajiny môže realitný boom pokračovať.
„Kým vlani vo väčšine krajských miest zdražovali staršie byty rýchlejšie ako novšie bytové jednotky, v tomto roku takýto vývoj neočakávame. Väčší potenciál cenového rastu majú novšie byty,“ dodávajú s tým, že pri dvojizbových jednotkách sa to týka najmä Prešova, pri trojizbových bytoch Nitry a Prešova.
Realitná únia pripomína, že dlhodobo najvýraznejším faktorom, ktorý ovplyvňuje ceny na realitnom trhu, sú úrokové sadzby hypoték. Práve tie určujú prístup domácností k financovaniu bývania. Na dynamickom zdražovaní bytov v minulom roku sa však úrokové sadzby podieľali iba v obmedzenej miere, keďže klesali len mierne.
„Priemerná úroková sadzba na hypotékach s fixáciou na 1 – 5 rokov sa za 11 mesiacov minulého roka znížila z 3,92 len na 3,41 percenta. Tento vývoj súvisel aj s politikou ECB, ktorá v júni ukončila pokles svojich kľúčových sadzieb,“ približuje RÚ SR. Výrazné zmeny vo financovaní nehnuteľností nepredpokladajú ani v tomto roku.