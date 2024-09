Zlacnia hypotéky na Slovensku? Analytik si to vie predstaviť len za jedného predpokladu

Európska centrálna banka (ECB) druhýkrát v tomto roku znížila základné sadzby, a to opäť o 0,25 percentuálneho bodu na 4 %.

Ako vysvetlil analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik, za bežných okolností sa od sadzieb ECB odvíja aj cena peňazí na medzibankovom trhu, a tým pádom aj úrokové sadzby hypoték.

Sadzby hypoték na Slovensku

Vo väčšine štátov eurozóny s očakávaným poklesom sadzieb začalo klesať úročenie hypoték už od jesene 2023. To však podľa Búlika nebol prípad Slovenska, kde až do neskorej jari priemerný úrok hypoték rástol a následne zostal na vysokej úrovni 4,6 %.

Na Slovensku totiž sadzby hypoték zásadne ovplyvňuje riziková prirážka k štátnym dlhopisom, ktorá pre zlý stav verejných financií do jari rástla a následne sa stabilizovala a zostala na pomerne vysokej úrovni.

Náklady financovania bánk klesli

Náklady financovania slovenských bánk však v prvej polovici augusta o niečo klesli, keďže výnosy štátnych dlhopisov sa znížili k 3,4 percenta a mierne klesli aj ceny úrokových derivátov. Banky sa pritom dlhodobo snažia udržiavať rozdiel medzi úročením dlhopisov a nových hypoték na úrovni jedného percentuálneho bodu.

Aj preto si banky mohli dovoliť podľa Búlika prikročiť k poklesu úročenia hypoték na prelome augusta a septembra o 0,1 až 0,3 percentuálneho bodu. Priemerná sadzba poskytnutých hypoték klesla od júna o 0,25 %, čo vlastne reflektovalo júnové zníženie sadzieb ECB.

Realistický plán konsolidačných opatrení

Štvrtkové zníženie sadzieb ECB by sa mohlo premietnuť do ďalšieho zníženia sadzieb hypoték len za predpokladu, že slovenská vláda príde s uveriteľným plánom konsolidačných opatrení pre rok 2025. Ak Európska komisia a finančné trhy budú plán vlády vnímať ako realistický, mohli by sme podľa analytika vidieť ďalšie zníženie úrokov hypoték v októbri – novembri.

„V každom prípade netreba čakať výrazné zníženie úrokov hypoték, skôr by sa mohlo pohybovať opäť v rozpätí 0,2 – 0,3 percentuálneho bodu. To znamená, že úrokové sadzby pri 3- a 5-ročnej fixácii by sa vo väčšine bánk mohli začínať pod štvorpercentnou hranicou. V tejto situácii, keď úrokové sadzby začínali číslicou 3, sme boli naposledy pred necelými dvoma rokmi,“ povedal Búlik.