Rodičovské dôchodky alebo náboje? (komentár)

Prečo by sme museli voliť medzi obrannými výdavkami a starostlivosťou o seniorov? Rodičovské dôchodky môžeme pokojne financovať z rozpočtu na obranu.

Inštitút sociálnej demokracie (ISD) vypočítal, že takýto krok by nielenže ochránil príjmy našich dôchodcov, ale zároveň posilnil bezpečnosť Slovenska. Krajiny ako Nemecko či USA už spájajú sociálne výdavky s obranou, a Slovensko by mohlo urobiť to isté.

Často sa nám všetkým v živote stáva, že sme vystavení voľbe iba medzi navzájom sa vylučujúcimi možnosťami. Jedná sa však mnohokrát o falošnú dilemu. A tak je tomu aj v prípade zrušenia, či zachovania rodičovských dôchodkov. Existuje aj iná možnosť, ktorá je vo vyspelom svete bežnou praxou.

V dnešnej dobe už bezpečnosť neznamená len zbrane a tanky. Skutočná obrana krajiny začína doma, pri sociálnej stabilite, ktorá tvorí základ silnej a udržateľnej spoločnosti. Krajina, ktorá sa stará o svojich občanov, je lepšie pripravená čeliť vonkajším aj vnútorným hrozbám.

Inštitút sociálnej demokracie (ISD) vypočítal, že existuje reálna šanca na záchranu rodičovského dôchodku práve tým, že ho zahrnieme do širšej definície obrany. ISD navrhuje vláde, aby zaradila rodičovské dôchodky medzi výdavky na obranu, podobne ako to už urobili krajiny ako Nemecko, USA či Kanada. Tento krok nie je len účtovníckou zmenou, ale rozšírením pohľadu na bezpečnosť – sociálna stabilita je neoddeliteľnou súčasťou obranyschopnosti krajiny.

V medzinárodnom kontexte viaceré členské krajiny NATO už zahŕňajú sociálne výdavky do obranných rozpočtov. Nemecko v rámci programu „Zeitenwende“ zahŕňa prídavky na deti a úroky z verejného dlhu, čím dokáže plniť požiadavky NATO bez zvýšenia tlaku na verejné financie. USA zahŕňajú dôchodky pre vojenských veteránov a zdravotnú starostlivosť do výdavkov na obranu. Slovensko by mohlo využiť tento osvedčený model na zabezpečenie rodičovských dôchodkov bez zníženia sociálnych štandardov seniorov.

V ISD sme vypočítali, že financovanie rodičovských dôchodkov z obranného rozpočtu by pomohlo udržať sociálny štandard seniorov bez ďalšieho zaťaženia verejných financií.

Týmto krokom by Slovensko splnilo nielen záväzky voči NATO, ale zároveň by posilnilo vnútornú bezpečnosť a sociálnu stabilitu spoločnosti. Spojenie sociálnej politiky s bezpečnostnou nie je len o účtovných trikoch, ale o dlhodobej ochrane občanov.

Skutočná národná bezpečnosť začína starostlivosťou o ľudí. Zaradením rodičovských dôchodkov medzi výdavky na obranu Slovensko ukáže, že sociálna stabilita a bezpečnosť krajiny idú ruka v ruke.