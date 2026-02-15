Sporitelia sa presúvajú k indexovým fondom, NN eviduje rast záujmu o dynamické stratégie

Rok 2025 priniesol pre spoločnosti skupiny NN na slovenskom dôchodkovom trhu rast naprieč všetkými kľúčovými ukazovateľmi. NN dôchodková správcovská spoločnosť (NN DSS) v druhom pilieri aj NN Tatry-Sympatia, d.d.s. (NN DDS) v treťom pilieri zvýšili počet klientov, objem spravovaného majetku aj vyplatené sumy. Spoločnosť zároveň hovorí o nadpriemernej výkonnosti fondov, ktorá podporila rast úspor sporiteľov.
Druhý pilier so 48-tisíc novými zmluvami
V druhom pilieri uzavrela NN DSS počas roka takmer 48-tisíc nových zmlúv, čo predstavovalo približne 28 percent všetkých nových zmlúv na trhu. Ku koncu roka 2025 tak evidovala 540-tisíc klientov, medziročne o viac ako 31-tisíc viac. Objem majetku v správe dosiahol k 31. decembru 2025 viac ako 4,8 miliardy eur, čo je medziročný nárast o takmer 709 miliónov eur, teda o 17,26 percenta. Spoločnosť zároveň počas roka vyplatila sporiteľom spolu 51 miliónov eur.
Štruktúra úspor naznačuje pokračujúci posun k dynamickejším investičným stratégiám. Takmer polovica sporiteľov NN DSS mala ku koncu roka úspory výlučne v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde a ďalších takmer 23 percent v ňom držalo aspoň časť svojho majetku. To potvrdzuje rastúci záujem o fondy naviazané na vývoj finančných trhov, ktoré v dlhodobom horizonte ponúkajú potenciál vyššieho zhodnotenia, no zároveň nesú vyššiu mieru kolísania.
Tretí pilier s viac ako pol miliónom klientov
Rast zaznamenal aj tretí pilier. NN DDS zvýšila počet klientov na 512-tisíc, čo je medziročný prírastok približne 28-tisíc sporiteľov. Majetok v správe dosiahol ku koncu roka 1,99 miliardy eur, medziročne o 336 miliónov eur viac. V priebehu roka spoločnosť vyplatila účastníkom 82,3 milióna eur.
Podľa člena predstavenstva NN Slovensko Martina Višňovského je kombinácia oboch pilierov kľúčová pre budúcu finančnú stabilitu sporiteľov. „Kombinácia II. a III. piliera dáva ľuďom silný základ na lepší dôchodok v budúcnosti,“ uviedol. Výsledky za rok 2025 tak podľa spoločnosti potvrdzujú, že rastúci počet sporiteľov si budovanie dodatočných dôchodkových úspor spája nielen s povinným druhým pilierom, ale aj s dobrovoľným doplnkovým sporením.