Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2026 je známa. Aká bude jej výška?

Sociálna poisťovňa (SP) stanovila aktuálnu dôchodkovú hodnotu platnú od 1. januára 2026 do 31. decembra 2026 na 19,7633 eura. Táto hodnota je jednou zo základných veličín používaných na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku.
Pri výpočte dôchodkovej dávky sa použije práve táto aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na výplatu dôchodku. To znamená, že ak nárok vznikne v roku 2026, dôchodková dávka sa vypočíta s použitím hodnoty 19,7633 eura.
Výška aktuálnej dôchodkovej hodnoty sa upravuje na 95 % nárastu priemernej mzdy za tretí štvrťrok daného roku voči tretiemu štvrťroku predchádzajúceho roka. Podrobnejšie informácie, vrátane prehľadu dôchodkových hodnôt podľa rokov a vzorcov ich výpočtu, sú dostupné na internetovej stránke Sociálnej poisťovne.