Doživotný dôchodok z druhého piliera vlani dostávalo takmer 10-tisíc sporiteľov. Aká bola jeho výška?

Doživotný dôchodok z II. piliera poberalo minulý rok 9 852 sporiteľov. Priemerná výška doživotného dôchodku z II. piliera vyplácaného životnými poisťovňami, bez indexácie a pozostalostného krytia, predstavovala za rok 2025 sumu 26,20 eura mesačne. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovneMartin Kontúr.
Pokles žiadostí
O dôchodok z II. piliera vlani požiadalo celkom 14 559 sporiteľov. Z toho 13 292 žiadostí podali priamo v Sociálnej poisťovni a 1 267 spísali v dôchodkových správcovských spoločnostiach. Oproti roku 2024, keď bolo podaných 20 692 žiadostí, ide o pokles.
Sociálna poisťovňa prepočíta dôchodky pri starostlivosti o dieťa automaticky, prvé rozhodnutia prídu budúci rok
So životnou poisťovňou na doživotný dôchodok bolo za minulý rok uzavretých 2 588 zmlúv. Popri tom sporitelia vlani uzatvorili aj 361 dohôd o vyplácaní dôchodku z II. piliera programovým výberom.
Splnená musela byť jedna podmienka
Možnosť použiť celú nasporenú sumu príspevkov na programový výber, vrátane jednorazového vyplatenia príspevku, využilo minulý rok 7 800 sporiteľov. Splnená však musela byť podmienka poberania dôchodkov aspoň vo výške referenčnej sumy. V režime malá nasporená suma bolo vlani uzatvorených 1 028 zmlúv.
Dôchodky sú od januára 2026 vyššie. Zatiaľ čo niektorí seniori si polepšia, iným ich „zje“ exekúcia
„Týmto sporiteľom neponúkla žiadna poisťovňa doživotný dôchodok z dôvodu nízkej nasporenej sumy. Preto im bude dôchodková správcovská vyplácať dôchodok mesačne najviac v sume 14,90 eura až do vyčerpania nasporenej sumy (nie doživotne),“ vysvetlila Sociálna poisťovňa.