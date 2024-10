Sociálni partneri odmietajú návrh štátneho rozpočtu, požadujú spravodlivejší daňový systém a kritizujú aj úpravu rodičovského dôchodku

Sociálni partneri v pondelok rokovali o návrhu štátneho rozpočtu a vzniesli voči nemu svoje pripomienky. Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) oceňuje snahu vlády seriózne sa zaoberať plánmi na vyrovnanie štátneho rozpočtu, no kritizuje navrhované opatrenia.

„Mix konsolidačných opatrení bol zvolený nevhodne a bude mať zásadné negatívne dopady na slovenskú ekonomiku, a to ako na podniky, tak aj na domácnosti,“ uvádza RÚZ.

Zvyšovanie daní nie je riešením

RÚZ varuje, že zvyšovanie daní nie je riešením problémov verejných financií, ktoré sú spôsobené najmä nadmernými výdavkami na predčasné dôchodky a ďalšie štátne výdavky. Únia vyzýva na reformy, redukciu nadbytočných výdavkov a zlepšovanie podnikateľského prostredia.

RÚZ tiež zdôrazňuje, že navrhované zvýšenie dane z príjmu právnických osôb z 21 % na 24 % pre podniky s obratom nad 5 miliónov eur je ekonomicky zbytočné a môže natrvalo oslabiť rast ekonomiky SR.

„Zvýšenie sadzieb dane z príjmu právnických osôb o 1 bod uberá približne 0,1 percentuálneho bodu z ročného rastu HDP,“ tvrdí RÚZ a dodáva, že tento krok môže viesť k strate viac než 10 000 pracovných miest.

Kritika zavedenia transakčnej dane

Únia ďalej kritizuje zavedenie dane z finančných transakcií, ktorá podľa jej odhadov môže znížiť HDP až o 2 % a spôsobiť stratu 8 000 pracovných miest v priebehu 15 rokov. Zvýšenie DPH na 23 % a komplikované zavedenie tretej sadzby DPH môže zase podľa nich zasiahnuť domácnosti a sektor služieb.

RÚZ vyzýva vládu na transparentnú komunikáciu s verejnosťou a politickú odvahu uskutočniť potrebné reformy na dlhodobé zníženie verejného dlhu pod 50 % HDP.

Rozpočet pre sektor zdravotníctva

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) vyjadrila znepokojenie nad predloženým rozpočtom pre sektor zdravotníctva, ktorý podľa nej nepokrýva predikovanú infláciu.

Asociácia varuje, že znižovanie finančných prostriedkov v rámci konsolidačného balíčka na rok 2025 môže viesť k destabilizácii systému poskytovania zdravotnej starostlivosti a odchodu zdravotníckych pracovníkov do zahraničia pre nekonkurencieschopnosť v odmeňovaní. To môže podľa asociácie vyústiť do kolapsu zdravotníckeho sektora.

„Konsolidačné opatrenia výrazne znížia dostupnosť zdravotnej starostlivosti, čo povedie k predlžovaniu čakacích dôb a zhoršeniu kvality poskytovanej starostlivosti,“ upozornila AZZZ SR.

Podľa nej pretrvávanie súčasného stavu a nedostatočné financovanie ohrozujú poskytovanie akútnej aj neakútnej zdravotnej starostlivosti, pričom dostávajú poskytovateľov do vážnych finančných problémov bez záruky lepšej budúcnosti.

Výsledok politického rozhodnutia

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR vyjadrila nesúhlas s návrhom rozpočtu verejnej správy. Kritizuje, že sociálni partneri nedostali dostatočný čas na preštudovanie a odborné posúdenie návrhu.

Konfederácia upozorňuje, že prerokovanie návrhu na Hospodárskej a sociálnej rade SR je čisto formálne, pretože krátky časový úsek pred jeho schválením znemožňuje reálne zapracovanie pripomienok. Konfederácia vo svojom stanovisku konštatuje, že prijaté konsolidačné opatrenia sú výsledkom politického rozhodnutia bez potrebnej odbornej diskusie.

„Prijaté opatrenia pre rok 2025 sa dotknú všetkých domácností a najviac pracujúcich,“ uvádza KOZ s dôrazom na negatívny vplyv na kolektívne vyjednávanie a náklady podnikov.

Valorizácia platov

Zároveň konštatujú, že vo verejnej správe nebude v roku 2025 valorizácia platov, ktoré by mali byť dofinancované na základe vyjednaných podmienok kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. Konfederácia požaduje, aby bol uvedený konkrétny objem prostriedkov na tieto záväzky.

Navrhovaný rozpočet tiež predpokladá pokles počtu zamestnancov, avšak výdavky na mzdy zamestnancov verejnej správy dosiahnu 13,9 miliardy eur v roku 2025.

Konfederácia zdôrazňuje nevyhnutnosť prijatia opatrení smerom k spravodlivejšiemu daňovému systému. Požaduje vedenie odbornej diskusie sprevádzanej štandardným legislatívnym procesom.

„Zdaňovanie musí byť progresívne a viesť k zníženiu zaťaženia aktivity a zvýšeniu zaťaženia kapitálu,“ uviedla konfederácia.

Dopady na pracovné a mzdové podmienky zamestnancov

Spoločné odbory Slovenska (SOS) tiež vyjadrili ostrú kritiku k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027, upozorňujúc na negatívne dopady na pracovné a mzdové podmienky zamestnancov.

Ako uvádzajú, zmeny ako zvýšenie základnej sadzby DPH z 20 % na 23 % či úpravy dane z príjmu právnických osôb priamo ovplyvnia ochotu zamestnávateľov investovať do pracovného prostredia a miezd, čo je obzvlášť problematické v priemysloch postihnutých globálnymi krízami, ako je automobilový a strojársky priemysel.

Úprava rodičovského dôchodku

Obdobne sa takto zostavený legislatívny koktail dotkne podľa SOS aj sociálne znevýhodnených skupín, ako aj fyzických osôb poberajúcich dôchodky. Kritizujú aj úpravu rodičovského dôchodku, ktorá v spojení s rastom cien tovarov a služieb podľa nich zníži životný štandard seniorov a zníženie daňového bonusu na dieťa, ktoré podľa SOS zasiahne najmä zamestnancov s nižšími príjmami.

„SOS nemôže súhlasiť s takto navrhnutým materiálom, pretože má priamy negatívny dopad na pracovnoprávne a mzdové podmienky zamestnancov,“ uzatvárajú zástupcovia odborov.

Ministerstvo financií SR minulý týždeň predložilo návrh rozpočtu verejnej správy na obdobie rokov 2025 až 2027, ktorý sa zameriava na nevyhnutnú konsolidáciu verejných financií s cieľom stabilizovať dlh. Podľa návrhu by sa deficit mal postupne znížiť z úrovne 4,7 % HDP v roku 2025 na 3 % HDP v roku 2027.