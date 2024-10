Ste živiteľ rodiny a máte dve zamestnania? Na daňový bonus môžete pri tejto výške platu zabudnúť

Vládny konsolidačný balíček prináša od začiatku roka viaceré zmeny. Iný bude aj daňový bonus na dieťa a podľa nových pravidiel by mal byť adresnejší a najmä pre nízkopríjmové domácnosti.

Odborník na dane a odvody Jozef Mihál však na sociálnej sieti Facebook upozornil, že nárok na daňový bonus môže stratiť aj domácnosť, kde je živiteľom rodiny otec (možno má dve zamestnania) a matka nepracuje, pretože sa stará o rodinu.

„ Ak má živiteľ rodiny hrubú mzdu 3 632 eur, stráca od roku 2025 nárok na daňový bonus na deti, “ priblížil Mihál.

Ako doplnil, z hrubej mzdy 3 632 eur zostane rodine v čistom 2637 eur mesačne. „Ak ide o rodinu s dvoma deťmi, je to v čistom 660 eur na osobu. Ak s troma deťmi, je to ešte menej. Nehovoriac už o rodine so štyrmi deťmi atď.,“ uviedol.

