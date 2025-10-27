Slovenské podniky získajú viac istoty. Eximbanka mení prístup, chce pružnejšie riešiť globálne výzvy

Globálny trh exportného úverového poistenia pokračuje v raste a potvrdzuje svoju kľúčovú úlohu pri stabilizácii svetového obchodu. Podľa najnovších údajov Bernskej únie, ktorá združuje poisťovateľov úverov a investícií z celého sveta, dosiahla hodnota nových záväzkov v prvom polroku 2025 rekordných 2,7 bilióna dolárov.
Výkon sektora odráža rastúcu potrebu firiem chrániť sa pred rizikami, ktoré prináša geopolitické napätie, neistota v globálnej ekonomike a rastúci objem obchodov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.
Potreba flexibility a diverzifikácie
Podľa generálneho riaditeľa slovenskej EximbankyRastislava Podhorca vývoj na globálnom trhu ukazuje, že poisťovatelia musia reagovať väčšou flexibilitou a zodpovednosťou.
„Dáta Bernskej únie potvrdzujú pokračujúci rast globálneho trhu exportného úverového poistenia, no zároveň poukazujú na jeho citlivosť voči menovým pohybom a geopolitickému vývoju. Pre exportno-úverové agentúry, vrátane Eximbanky, to znamená potrebu väčšej diverzifikácie portfólia a aktívneho riadenia rizík,“ uviedol Podhorec.
Slovenská Eximbanka sa v Bruseli prihlásila o slovo, export má byť podľa nej motorom Európskej únie
Dodal, že cieľom Eximbanky je zabezpečiť slovenským firmám prístup k stabilným a konkurencieschopným formám poistenia a k finančným nástrojom, ktoré im umožnia obstáť v prostredí zvýšenej globálnej neistoty.
Krátkodobé úvery zostávajú dominantné
Najväčší podiel na celkovej hodnote nových záväzkov tvoria krátkodobé úvery, ktorých objem dosiahol 2,59 bilióna dolárov, čo znamená medziročný rast o 12 %. Reálny rast je však po zohľadnení oslabenia dolára stabilný. Väčšina exportno-úverových agentúr predpokladá, že dopyt po exportnom poistení zostane silný aj v druhej polovici roka, keďže napätie na svetových trhoch pretrváva.
Eximbanka mieri na Ukrajinu a Balkán, chce podporiť vývoz za viac ako dve miliardy eur
Dynamicky sa rozvíja aj segment strednodobých a dlhodobých obchodov (MLT), ktorý sa stal motorom rastu celého sektora. Hodnota nových MLT obchodov dosiahla v prvej polovici roka 77 miliárd dolárov, čo je historické maximum. Najväčší nárast zaznamenali projekty v doprave a v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sa stávajú čoraz významnejšou súčasťou exportného poistenia. Obnoviteľná energia už dnes predstavuje viac ako 10 miliárd dolárov v nových záväzkoch a 82 miliárd dolárov v celkovej expozícii.
Rozširovanie domácej výroby
Silnejúca úloha exportno-úverových agentúr, ako je Eximbanka, sa prejavuje aj v rozširovaní nástrojov úverovej podpory. Popri tradičnom poistení exportov získavajú na význame aj formy tzv. neviazanej a domácej úverovej podpory, ktoré majú posilniť odolnosť dodávateľských reťazcov a podporiť domácu výrobu. Nové záväzky v tejto oblasti dosiahli 55 miliárd dolárov, čím celková expozícia týchto produktov vzrástla na 255 miliárd dolárov, a to o 100 miliárd viac ako pred piatimi rokmi.
Eximbanka upozorňuje na výskyt phishingových e-mailov a podvodných správ, prijala potrebné opatrenia
Zaujímavým trendom je aj pokles poistných plnení, ktoré sa znížili o 31 % na 3,7 miliardy dolárov. Dôvodom je najmä nižší počet prípadov platobnej neschopnosti štátov. Najväčší podiel poistných udalostí stále pochádza z dlhodobých obchodov, kde plnenia klesli na 1,9 miliardy dolárov.
Naopak, poistné plnenia súvisiace so sankciami voči ruským subjektom narástli a predstavujú už viac ako polovicu všetkých dlhodobých poistných udalostí. Mierny nárast zaznamenali aj krátkodobé úvery, pričom odborníci očakávajú, že tento trend bude pokračovať v dôsledku geopolitických a ekonomických rizík.