Poisťovne čelia novému riziku, štrajky a nepokoje zvyšujú miliardové škody

Globálny poistný trh sa dostáva pod čoraz väčší tlak. Zatiaľ čo sa svet snaží prispôsobiť extrémnejšiemu počasiu, poisťovne musia riešiť aj prudký nárast škôd spôsobených sociálnymi nepokojmi, štrajkami a vandalizmom. Podľa zaisťovne Swiss Re sa za posledných dvadsať rokov počet poistných nárokov z týchto udalostí zvýšil o neuveriteľných 3 000 percent, pričom hlavnou hnacou silou sú sociálne siete a rýchle šírenie informácií.
Nový fenomén
Riaditeľ segmentu poisťovania nehnuteľností pre región Európy, Blízkeho východu a Afriky v Swiss Re Jens Mehlhorn upozorňuje, že ide o nový fenomén, ktorý mení logiku poistného trhu. „Sociálne médiá a koncentrovanie vyhrotených udalostí v mestách vedú k miliardovým škodám. Ide o nový fenomén, ktorý dramaticky rastie a poistné odvetvie s ním musí počítať,“ uviedol Mehlhorn.
Aj minimálne odvody 303,11 eura. Aké sú ďalšie zásadné zmeny v sociálnom poistení pre SZČO?
Len nedávne nepokoje vo Francúzsku a Juhoafrickej republike stáli poisťovne spolu takmer tri miliardy dolárov, zatiaľ čo krupobitie v Taliansku v roku 2023 spôsobilo škody za 7 miliárd dolárov.„Straty z nepokojov a prírodných katastrof rastú každý rok o 7 %, zatiaľ čo celosvetový ekonomický rast je len 2 až 3 %. Európa navyše rastie ešte pomalšie,“ pripomenul Mehlhorn.
Predikovanie škôd
Poisťovne a zaisťovne doteraz podľa Swiss Re nemali dostatočné modely na predikovanie takýchto škôd. Umelá inteligencia by to mohla zmeniť.
„Potrebujeme detailnejšie informácie a lepšie modely pre predikovanie škôd. Veľkou pomocou by mohla byť umelá inteligencia zvládajúca veľké objemy dát,“ zdôraznil Mehlhorn. AI podľa neho umožní poisťovniam reagovať rýchlejšie, lepšie odhadovať riziká a efektívnejšie rozhodovať o cenách poistného.
Neživotné poistenie zdražie, o koľko percent sa zvyšuje sadzba dane a odvod z PZP?
Swiss Re zároveň varuje, že vysoká frekvencia škôd v kombinácii s rastúcimi cenami stavebných materiálov a energií ohrozuje stabilitu poistného trhu. V tomto roku odhaduje spoločnosť straty pre celý sektor na úrovni 100 miliárd dolárov. Napriek tomu ceny poistného zatiaľ podľa Mehlhorna postačujú, no ich udržateľnosť závisí od vývoja rizík a legislatívnych reforiem.
Zraniteľnosť infraštruktúry
Niektoré štáty už začali konať. Taliansko zaviedlo povinné poistenie prírodných katastrof pre malé a stredné podniky, o podobných opatreniach uvažujú aj Grécko, Portugalsko a Nemecko. Podľa Swiss Re ide o pozitívny krok, ktorý pomáha zmenšovať rozdiel medzi objemom poistného a vyplatenými škodami.
Poisťovňa Youplus zastavuje predaj poistiek. Čo to znamená pre klientov?
Výzvou však zostáva aj zraniteľnosť modernej infraštruktúry. Solárne panely či nové strešné systémy sú náchylnejšie na poškodenie krupobitím než tradičné materiály. „Krúpy sú väčšie a ničivejšie, pričom mestské mikroklímy otepľovaním zhoršujú frekvenciu búrok a záplav,“ vysvetlil Mehlhorn.