Slovenská Eximbanka sa v Bruseli prihlásila o slovo, export má byť podľa nej motorom Európskej únie

Slovenská Eximbanka sa v Bruseli predstavila ako aktívny hráč pri posilňovaní pozície Európskej únie v globálnej ekonomike. Delegácia na čele s generálnym riaditeľom Rastislavom Podhorcom sa spolu s predstaviteľmi Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zúčastnila konferencie, ktorá spájala Európsku komisiu, vlády, rozvojové banky, exportno-úverové agentúry a súkromný sektor.
Hlavnou témou bolo, ako využiť finančné inštitúcie EÚ na posilnenie konkurencieschopnosti a rozvojových partnerstiev, pričom osobitná pozornosť smerovala na úlohu exportno-úverových agentúr (ECAs).
Exportno-úverové agentúry
Počas rokovaní s komisárom pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Marošom Šefčovičom a s generálnym riaditeľom direktoriátu pre medzinárodné partnerstvá Koenom Doensom slovenská strana zdôraznila význam ECAs v troch rovinách: pri budovaní kapacít a internacionalizácii domácich exportérov na trhu EÚ, pri posilňovaní ich konkurencieschopnosti v tretích krajinách a pri podpore strategických rozvojových záujmov Únie prostredníctvom projektov s vyšším rizikom.
„Exportno-úverové agentúry zmierňujú politické, regulačné a trhové riziká a pôsobia ako katalyzátor, ktorý mobilizuje spolufinancovanie a zabezpečuje udržateľné projekty,“ uviedol Rastislav Podhorec. Podľa neho je ich význam ešte väčší v čase, keď sa diskutuje o finančnom rámci EÚ do roku 2027.
Slovensko má čo ponúknuť
Diskusia v Bruseli sa zamerala aj na potrebu lepšej koordinácie a na vytvorenie nového finančného nástroja EÚ so zjednodušenými a predvídateľnými pravidlami, ktoré by dokázali efektívnejšie podporovať projekty v rizikových regiónoch.
Ako upozornil Matúš Šársky, riaditeľ medzinárodných vzťahov Eximbanky SR a člen expertnej skupiny Európskej komisie, Slovensko má čo ponúknuť aj v oblasti koordinácie štátnych nástrojov na podporu exportu.
Účasť Eximbanky SR a slovenskej diplomacie na podujatí tak potvrdzuje, že Slovensko nechce byť iba pasívnym príjemcom európskych rozhodnutí, ale aktívne sa podieľa na formovaní nástrojov, ktoré budú mať zásadný vplyv na budúcu konkurencieschopnosť celej únie.