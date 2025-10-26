Aj minimálne odvody 303,11 eura. Aké sú ďalšie zásadné zmeny v sociálnom poistení pre SZČO?

Od 1. januára 2026 vstupujú do platnosti zásadné zmeny v sociálnom poistení pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Medzi hlavné novinky patrí nová definícia SZČO, ktorá už nebude viazaná na dosahovanie príjmov, ale na oprávnenie alebo čestné vyhlásenie o vykonávaní zárobkovej činnosti.
Z okruhu SZČO bude vylúčená osoba vykonávajúca osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Vznik a zánik povinného poistenia SZČO sa bude posudzovať podľa nových pravidiel, ktoré skrátili tzv. odvodové prázdniny.
Vznik povinného poistenia
Povinné poistenie vznikne od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy SZČO získala oprávnenie alebo doručila čestné vyhlásenie Sociálnej poisťovni. Zánik poistenia nastane odo dňa zániku oprávnenia alebo doručenia vyhlásenia o ukončení činnosti.
Drahšia práca, menej sviatkov a nové dane. Čaká nás konsolidácia za miliardy
Pre SZČO bez oprávnenia je zavedená nová povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni rozhodujúce skutočnosti do ôsmich dní od ich vzniku. Minimálny vymeriavací základ sa zvyšuje z 50 % na 60 % priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov, čo v roku 2026 znamená sumu 914,40 eura a minimálne odvody vo výške 303,11 eura.
Osobitný vymeriavací vklad
Pre SZČO s príjmom nižším alebo rovným 50 % všeobecného vymeriavacieho základu sa zavádza osobitný vymeriavací základ vo výške 26 % z jednej dvanástiny priemernej mzdy, čo predstavuje 396,24 eura a odvody 131,34 eura.
Sociálna poisťovňa posiela „pozdrav“. Tisíce ľudí sa dozvedia, že od 1. októbra začínajú platiť odvody
V prechodnom období od 1. januára do 30. júna 2026 sa na SZČO vzťahuje právna úprava platná do 31. decembra 2025, ak neuplynulo viac ako 60 mesiacov od zániku posledného oprávnenia alebo ukončenia činnosti.
Tieto zmeny prinášajú transparentnejšie a spravodlivejšie pravidlá pre sociálne poistenie SZČO a ovplyvnia všetkých živnostníkov a samostatne zárobkovo činné osoby na Slovensku.