Ázijské akciové trhy prudko vzrástli

Ázijské akcie v pondelok prudko vzrástli, keďže investori privítali prielom v obchodných rokovaniach medzi USA a Čínou.
Trhy sa zotavili po tom, ako americký minister financií Scott Bessent po víkendových rokovaniach v Malajzii povedal, že hrozba zavedenia dodatočného 100-percentného amerického cla na čínsky tovar je „v podstate mimo hry“.
„Clá sa podarí odvrátiť,“ povedal Bessent v nedeľu pre ABC News a dodal, že Čína súhlasila s odložením kontrol vývozu vzácnych zemín a s „významnými“ nákupmi sóje. Čínsky vicepremiér Che Li-feng uviedol, že obe strany dosiahli „predbežný konsenzus“ o clách, kontrolách vývozu a spolupráci v oblasti fentanylu.
Trhy nahor viedlo Tokio. Index Nikkei 225 si pridal 2,5 percentá a prvýkrát uzavrel nad hranicou 50-tisíc bodov, a to na úrovni 50 512,32 bodu. Index čínskej burzy Shanghai Composite stúpol o 1,2 percenta na 3 996,95 bodu a hongkonský akciový index Hang Seng si prilepšil o 1,1 percenta na 26 433,70 bodu.