Eximbanka mieri na Ukrajinu a Balkán, chce podporiť vývoz za viac ako dve miliardy eur

Eximbanka chce reagovať na globálnu neistotu, colné opatrenia USA či pretrvávajúce vojnové konflikty, ktoré negatívne zasahujú exportne orientované odvetvia.
Lucia Kvasnicová
Redaktorka ekonomickej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
BRATISLAVA: Sídlo Eximbanky SR
Budova, v ktorej sídli Exportno-importná banka Slovenskej republiky (Eximbanka SR) v Bratislave. Bratislava, 21. január 2022. Foto: archívne, SITA/Ľudovít Vaniher
Slovensko Banky Ekonomika z lokality Slovensko

Exportno-importná banka (Eximbanka) predložila návrh svojho rozpočtu na rok 2026, ktorý je postavený na ambícii výrazne posilniť podporu exportu slovenských firiem a rozšíriť portfólio svojich aktivít aj na rizikovejšie trhy.

Banka počíta s navýšením bankového a poistného portfólia na úroveň 1,44 miliardy eur, čo znamená medziročný nárast o 16,5 %. Celková podpora exportu by mala dosiahnuť až 2,15 miliardy eur, čo predstavuje 1,8 % slovenského vývozu.

Rozpočet počíta s rastom slovenskej ekonomiky o 1,6 % a exportu o 1,5 %. Eximbanka chce reagovať na globálnu neistotu, colné opatrenia USA či pretrvávajúce vojnové konflikty, ktoré negatívne zasahujú exportne orientované odvetvia.

Sektorovo a teritoriálne rozmanité portfólio

Ako exportno-úverová agentúra má byť jej úlohou podľa zákona pomáhať podnikom tam, kde komerčný sektor váha prevziať na seba riziko, pričom sa zároveň musí riadiť pravidlami OECD a pre štátom podporované úvery.

Banka sa v roku 2026 plánuje sústrediť na sektorovo a teritoriálne rozmanité portfólio. Od chemického, strojárskeho či obranného priemyslu až po energetiku a elektrotechniku, pričom okrem trhov EÚ cieli na Balkán, Blízky východ, Áziu, Afriku, Latinskú Ameriku, Ukrajinu či Turecko.

Prioritou bude podpora veľkých podnikov aj malých a stredných firiem, a to prostredníctvom priamych úverov, záruk či poistných produktov. Banka pritom zvýši objem priamych úverov na viac ako 730 miliónov eur, čo je medziročný nárast o 17,9 %.

Podpora vývozu v rámci obnovy Ukrajiny

Eximbanka SR chce v roku 2026 prostredníctvom bankových nástrojov podporiť export v objeme 1,3 miliardy eur, čo je o štvrtinu viac než v roku 2025. V oblasti poisťovania plánuje krytie rizík vo výške 850 miliónov eur, najmä prostredníctvom poistenia obchodovateľných aj neobchodovateľných rizík.

Kľúčovým smerovaním bude podpora vývozu na Ukrajinu v rámci obnovy krajiny, pričom banka už získala záruky od Európskej komisie a Európskeho investičného fondu v objeme viac ako 100 miliónov eur.

Banka počíta s poklesom prevádzkového zisku

Napriek rastúcim aktivitám a vyšším výnosom z poistenia banka počíta s poklesom prevádzkového zisku pred tvorbou rezerv na 22,4 milióna eur, čo je pokles o 3,4 %. Po započítaní nákladov na riziko vo výške 21,9 milióna eur má byť výsledný čistý zisk 370-tisíc eur, teda len mierne nad úrovňou roku 2025. Časť zisku, približne 250 tisíc eur, poputuje do štátneho rozpočtu.

Eximbanka SR zároveň deklaruje záujem o intenzívnejšiu spoluprácu s komerčnými bankami, štátnymi inštitúciami a hospodárskou diplomaciou. Jej cieľom je nielen finančne podporovať podniky, ale aj vytvárať im priestor pre vstup na nové trhy prostredníctvom medzinárodných misií a iniciatív ako Global Gateway.

Exportno-importnú banku zriadili zákonom z roku 1997. Poslaním Eximbanky je podpora slovenského exportu prostredníctvom bankových a poisťovacích aktivít. Jej úlohou je zlepšiť hospodársku výmenu Slovenskej republiky so zahraničím a zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských výrobcov na zahraničných trhoch.

Firmy a inštitúcie: EK Európska komisiaEU Európska úniaEurópsky investičný fondEximbankaOECD Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
Okruhy tém: obnova Ukrajiny Podpora exportu
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk