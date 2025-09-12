Eximbanka mieri na Ukrajinu a Balkán, chce podporiť vývoz za viac ako dve miliardy eur

Exportno-importná banka (Eximbanka) predložila návrh svojho rozpočtu na rok 2026, ktorý je postavený na ambícii výrazne posilniť podporu exportu slovenských firiem a rozšíriť portfólio svojich aktivít aj na rizikovejšie trhy.
Banka počíta s navýšením bankového a poistného portfólia na úroveň 1,44 miliardy eur, čo znamená medziročný nárast o 16,5 %. Celková podpora exportu by mala dosiahnuť až 2,15 miliardy eur, čo predstavuje 1,8 % slovenského vývozu.
Rozpočet počíta s rastom slovenskej ekonomiky o 1,6 % a exportu o 1,5 %. Eximbanka chce reagovať na globálnu neistotu, colné opatrenia USA či pretrvávajúce vojnové konflikty, ktoré negatívne zasahujú exportne orientované odvetvia.
Sektorovo a teritoriálne rozmanité portfólio
Ako exportno-úverová agentúra má byť jej úlohou podľa zákona pomáhať podnikom tam, kde komerčný sektor váha prevziať na seba riziko, pričom sa zároveň musí riadiť pravidlami OECD a EÚ pre štátom podporované úvery.
Eximbanka sa spája s japonskými partnermi, prídu spoločné projekty na Ukrajine aj v energetike
Banka sa v roku 2026 plánuje sústrediť na sektorovo a teritoriálne rozmanité portfólio. Od chemického, strojárskeho či obranného priemyslu až po energetiku a elektrotechniku, pričom okrem trhov EÚ cieli na Balkán, Blízky východ, Áziu, Afriku, Latinskú Ameriku, Ukrajinu či Turecko.
Prioritou bude podpora veľkých podnikov aj malých a stredných firiem, a to prostredníctvom priamych úverov, záruk či poistných produktov. Banka pritom zvýši objem priamych úverov na viac ako 730 miliónov eur, čo je medziročný nárast o 17,9 %.
Podpora vývozu v rámci obnovy Ukrajiny
Eximbanka SR chce v roku 2026 prostredníctvom bankových nástrojov podporiť export v objeme 1,3 miliardy eur, čo je o štvrtinu viac než v roku 2025. V oblasti poisťovania plánuje krytie rizík vo výške 850 miliónov eur, najmä prostredníctvom poistenia obchodovateľných aj neobchodovateľných rizík.
Eximbanka podporila slovenský export sumou takmer 2 miliardy eur, poistná angažovanosť však klesla
Kľúčovým smerovaním bude podpora vývozu na Ukrajinu v rámci obnovy krajiny, pričom banka už získala záruky od Európskej komisie a Európskeho investičného fondu v objeme viac ako 100 miliónov eur.
Banka počíta s poklesom prevádzkového zisku
Napriek rastúcim aktivitám a vyšším výnosom z poistenia banka počíta s poklesom prevádzkového zisku pred tvorbou rezerv na 22,4 milióna eur, čo je pokles o 3,4 %. Po započítaní nákladov na riziko vo výške 21,9 milióna eur má byť výsledný čistý zisk 370-tisíc eur, teda len mierne nad úrovňou roku 2025. Časť zisku, približne 250 tisíc eur, poputuje do štátneho rozpočtu.
Eximbanka upozorňuje na výskyt phishingových e-mailov a podvodných správ, prijala potrebné opatrenia
Eximbanka SR zároveň deklaruje záujem o intenzívnejšiu spoluprácu s komerčnými bankami, štátnymi inštitúciami a hospodárskou diplomaciou. Jej cieľom je nielen finančne podporovať podniky, ale aj vytvárať im priestor pre vstup na nové trhy prostredníctvom medzinárodných misií a iniciatív ako Global Gateway.
Exportno-importnú banku zriadili zákonom z roku 1997. Poslaním Eximbanky je podpora slovenského exportu prostredníctvom bankových a poisťovacích aktivít. Jej úlohou je zlepšiť hospodársku výmenu Slovenskej republiky so zahraničím a zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských výrobcov na zahraničných trhoch.