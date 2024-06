Slováci majú záujem o investovanie do kryptomien. Čo je ich najväčšou motiváciou?

Kryptomeny sa v posledných rokoch stali štandardným investičným nástrojom naprieč celou Európou a ich obľuba rastie. Platí to aj v prípade Slovenska, ako ukázal nedávny prieskum pre krypto-investičnú spoločnosť Fumbi, ktorý zastrešila agentúra 2muse.

Ten odhalil, že až 61 percent ľudí prejavuje záujem o investíciu do krypta a rozmýšľa nad ňou do budúcna. Číslo je ešte vyššie pri pohľade na ľudí, ktorí už majú predchádzajúcu skúsenosť s investovaním do bitcoinu alebo iných kryptomien.

„Konkrétne 81 % takýchto respondentov zvažuje kryptomeny ako investíciu,“ povedal zakladateľ platformy Fumbi Juraj Forgács.

Silné motivátory

Najsilnejšou motiváciou u existujúcich investorov do kryptomien je v prvom rade príležitosť na vysoký zisk. Vyjadrilo sa tak 92 % opýtaných. Je to podľa Forgácsa pravdepodobne aj tým, že trh kryptomien za posledných 5 rokov narástol o viac ako 1 800 %.

Ako ďalší silný motivátor uviedlo 85 % kryptoinvestorov nezávislosť peňazí od štátu. Kryptomeny nepodliehajú žiadnej krajine. Nemôže ich podľa Forgácsa ovládať akákoľvek centrálna banka ani štát. To poskytuje podľa jeho slov veľký pocit bezpečia, pretože nimi nikto nemôže manipulovať.

Poznateľnosť bitcoinu

Slováci poznajú rozličné kryptomeny, čo taktiež potvrdzuje rastúci záujem o tento druh investovania. Najznámejšou kryptomenou je bitcoin. Pozná ho 73 % respondentov, inak povedané traja zo štyroch ľudí vychádzajú zo vzorky prieskumu.

V prípade tých, ktorí do kryptomien už investovali, je poznateľnosť bitcoinu ešte vyššia, až 93 %. Ethereum pozná 69 % kryptoinvestorov a dogecoin 55 % opýtaných.