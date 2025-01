Rozpočtová rada varuje pred vyšším deficitom, zdôrazňuje potrebu pokračovať v konsolidácii

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) upozorňuje na predpokladaný nárast deficitu verejných financií. V roku 2025 očakáva deficit na úrovni 4,9 % HDP. To je približne o 150 mil. eur viac, než stanovený cieľ vlády na úrovni 4,7 % HDP.

Zhoršenie ekonomického výhľadu, spojené s nižšími daňovými príjmami a odvodmi, spoločne s nárastom výdavkov na energodotácie, sú hlavnými faktormi zvýšeného deficitu. Negatívny vplyv na daňové prímy tak už podľa rozpočtovej rady nebude možné plne pokryť zníženou rezervou pre makroekonomické riziká.

V súvislosti s ďalšími rokmi odhaduje RRZ deficity vo výške 4,9 % HDP v roku 2026 a 5 % HDP v roku 2027. To povedie podľa rady k nárastu dlhu z 59,2 % HDP v tomto roku až na 65 % HDP v roku 2027. Schválený rozpočet má podľa RRZ menší vplyv na zlepšenie dlhodobej udržateľnosti, než sa očakávalo, a jeho pozitívny efekt sa znížil na 1,2 % HDP.

Pre zníženie deficitu na 3 % HDP do konca volebného obdobia je potrebné dodatočne konsolidovať 3,1 mld. eur. „RRZ preto upozorňuje na potrebu pokračovať v konsolidácii, ktorá by sa mala sústrediť najmä do roku 2026,“ vyhlásil predseda RRZ Ján Tóth s ohľadom na politický cyklus a kulminujúce zdroje z plánu obnovy v roku 2026.