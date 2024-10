Rozpočet čakajú legislatívne zmeny, otvorené otázky však podľa Kamenického ostávajú v dvoch oblastiach

Návrh rozpočtu schválila vláda podľa vyjadrení ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) bez pripomienok, avšak otvorenými otázkami zostávajú financie pre zdravotníkov a energetickú pomoc.

Kamenický upozornil, že aktuálny deficit vo výške 4,7 % HDP je nemenný a vláda nemá peniaze na ďalšie opatrenia. Zároveň potvrdil, že niektoré mimovládne organizácie nebudú platiť transakčnú daň, aj keď by bol za to, aby ju naďalej platili politické mimovládne organizácie.

Podľa jeho slov by dlh bez konsolidácie mohol do konca volebného obdobia vzrásť na 66 % HDP z tohtoročných 59 %. Vláda plánuje znížiť deficit z aktuálnych 5,8 % na 4,7 % HDP, pričom do roku 2027 by sa mal deficit znížiť až na 3 % HDP.

O rozpočte by sa malo v parlamente rokovať v rámci decembrovej schôdze. Dovtedy to budú plánované legislatívne zmeny a je potrebná zhoda v rámci koalície.