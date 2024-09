Rast miezd prevýšil infláciu vo všetkých sledovaných odvetviach, zamestnanci pribudli len v polovici z nich

aktualizované, 12. septembra, 13:48

Mzdy v slovenskej ekonomike v júli 2024 rástli rýchlejšie ako inflácia, čo viedlo k reálnemu rastu miezd vo všetkých 10 mesačne sledovaných odvetviach.

Podľa údajov od Štatistického úradu SR najvýraznejší reálny nárast bol zaznamenaný v maloobchode, kde sa mzdy zvýšili o vyše 7 %. Naopak, zamestnanosť sa zvýšila len v polovici z týchto odvetví, pričom najväčší nárast bol vo vybraných trhových službách.

„Priemerná nominálna mesačná mzda v júli 2024 rástla vo všetkých sledovaných odvetviach, pričom najvýraznejšie v maloobchode, a to o 10,2 %. Reálne mzdy vykazovali rast v rozmedzí od 2,9 % vo vybraných trhových službách po 7,4 % v maloobchode,” uviedol Štatistický úrad SR.

Nárast nominálnej a reálnej mzdy

Mzdy výrazne stúpli aj v priemysle, doprave vrátane skladovania a predaji a oprave motorových vozidiel, kde rast dosiahol vyše 6 %. V súhrne za prvých sedem mesiacov roku 2024 rástli nominálne aj reálne mzdy vo všetkých sledovaných odvetviach.

V maloobchode, doprave so skladovaním a priemysle evi ovali rast nominálnych miezd nad 10 %. Reálne mzdy rástli od 2,1 % v informáciách a komunikácii a vo vybraných trhových službách do 7,8 % v maloobchode.

Medziročný pokles zamestnancov

Zamestnanosť v júli 2024 medziročne vzrástla v polovici sledovaných odvetví. Najvýraznejší nárast zamestnanosti bol vo vybraných trhových službách o 5,1 %. Ďalšie odvetvia zaznamenali menšie zvýšenia, ako napríklad ubytovanie (o 3,4 %) a informácie a komunikácia (o 1,9 %).

Priemysel naďalej evidoval medziročný pokles zamestnancov o 2,4 % a pokles bol zaznamenaný aj v ďalších sektoroch ako veľkoobchod, predaj a oprava motorových vozidiel, doprava so skladovaním a maloobchod.

Od začiatku roka 2024 zamestnanosť rástla v šiestich z desiatich odvetví, najvýraznejšie vo vybraných trhových službách o 4,8 % a v informáciách a komunikácii o 3,5 %. Pokles zamestnanosti evidovali priemysel, veľkoobchod, doprava vrátane skladovania a maloobchod.

Zamestnanci sú v potenciálnej výhode

„Rast miezd v sledovaných odvetviach v júli potvrdil očakávania, keďže vidíme pokračujúci rast miezd v priemysle na strane nominálnych ale aj reálnych miezd. Trh práce ostáva napnutý a pri historicky nízkej miere nezamestnanosti sú zamestnanci v potenciálnej výhode, čo bude aj ďalej vytvárať tlak na rast miezd,“ popísal stav makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.

Naopak zamestnávatelia sa podľa jeho slov boria s komplikáciami, ktoré súvisia s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, pričom spustenie plánovaných investícií v podobe výroby v novej automobilke či baterkárni môže pnutie na trhu práce ešte prehĺbiť.

Rast miezd ostane silný

Celkový rast nominálnych miezd v celej slovenskej ekonomike podľa Kočišových odhadov ostane silný aj po zvyšok roka na úrovni približne 6 až 7 %.

„Nominálne mzdy môžu v tomto roku v priemere vzrásť o približne 7,5 %. Rast reálnych miezd by sa mohol v tomto roku pohybovať v priemere na úrovni 4,6 %. Na druhej strane by zmiernenie tlakov na trhu práce mohlo priniesť ochladenie v rámci priemyslu, ktoré by mohlo súvisieť s hrozbou ochladenia globálnej ekonomiky, ktoré by sa následne prelialo aj do nášho priemyslu,“ pokračuje Kočiš.

Pozornosť zamestnávateľov, napríklad v doprave, podľa odborníka taktiež vyčerpávali odchody zamestnancov do predčasných dôchodkov, tento vplyv by sa však mal postupne stabilizovať, nakoľko by malo dôjsť k postupnému vyčerpaniu potenciálu takýchto pracovníkov.