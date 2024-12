V predvianočnom období stúpa riziko vreckových krádeží a podvodov. Ako sa chrániť a na čo si dať pozor?

V predvianočnom období stúpa riziko vreckových krádeží a podvodov pri nakupovaní. Ako ďalej upozorňuje právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie Sylvia Ďatelinková, zvýšená koncentrácia ľudí v obchodoch znamená potrebu zvýšenej obozretnosti.

Chráňte si citlivé údaje

Ľudia by mali byť taktiež ostražití, čo sa týka bezpečnostných pravidiel pri používaní platobných kariet. Ďatelinková odporúča skontrolovať sumu na platobnom termináli pred potvrdením platby a zadávať PIN kód diskrétne.

Pri výbere peňazí z bankomatu je dôležité byť na frekventovanom mieste a dbať na bezpečnosť pri zadávaní PIN kódu. „Chráňte citlivé údaje o platobnej karte, nikdy ich nikomu nezdieľajte,“ dodáva.

Správy o doručení zásielky

Medzi bežné podvody patria podvodné správy o doručení zásielky, ktoré si vyžadujú zaplatenie ciel či iných poplatkov. „Nereagujte na ne a overte údaje z vašej objednávky,“ radí Ďatelinková.

Varuje tiež pred podvrhnutými webovými stránkami, ktoré sa vydávajú za známych obchodníkov. Dôležité je vždy vypísať adresu stránky manuálne a overiť si, že ste na oficiálnej stránke. Pri internetových nákupoch môže byť indikátorom podvodu podozrivo nízka cena či absencia kontaktných údajov predajcu.

„Vždy si overte šifrovanie komunikácie cez ikonu visiaceho zámku v URL lište,“ uvádza odborníčka. Nakoniec Ďatelinková upozorňuje, že by sme mali nakupovať uvážlivo, a to len do výšky rodinného rozpočtu. Vianočné darčeky by sa nemali financovať úverom.