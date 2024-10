Pochybenia v projekte Centrálneho ekonomického systému má podľa ministerstva financií na svedomí bývalé vedenie

Ministerstvo financií SR po rozsiahlom internom zhodnotení aktuálneho stavu programu Centrálneho ekonomického systému (CES) odhalilo pochybenia spôsobené bývalým vedením rezortu v rokoch 2021 až 2023. Zistilo neplnenie harmonogramu úloh, iracionálne zníženie ceny diela a nerealizáciu viacerých úloh v predpísanom rozsahu.

„Tieto zlyhania ohrozili splnenie základného cieľa programu a mohli spôsobiť, že Slovensko nesplní svoj záväzok voči plánu obnovy,“ uviedol tlačový odbor ministerstva financií.

Nevylúčili obrátenie sa na príslušné kontrolné orgány

Aby sa projekt CES zachoval, ministerstvo počas posledných mesiacov prijalo podľa ich vyjadrení nevyhnutné opatrenia vrátane stanovenia nových, reálnych termínov pre jednotlivé úlohy s posunom o približne 12 mesiacov a špecifikovanie úloh pre dodávateľa systému.

Tieto zmeny si vyžiadali dodatočné zdroje na projekt cez 24 miliónov eur, zabezpečené dodatkom k zmluve s dodávateľom. Ministerstvo vyjadrilo znepokojenie nad krokmi bývalého vedenia, ktoré svojím prístupom ohrozilo program CES a čerpanie prostriedkov z EÚ.

„Nevylučujeme, že sa v tejto veci obrátime aj na príslušné kontrolné orgány, či neboli porušené zákony,” dodalo ministerstvo.

Projekt Centrálneho ekonomického systému

K 1. januáru 2025 má projekt CES pripojiť ďalších 146 organizácií, čím celkový počet zapojených prekročí 30-tisíc používateľov. Momentálne systém využíva 135 organizácií štátnej a verejnej správy. Ministerstvo financií plánuje podpísať tretí dodatok k zmluve, čo zvýši celkové náklady na projekt na 24,2 milióna eur, z čoho investičné výdavky predstavujú 16 miliónov eur.

Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) odporúča rokovanie s dodávateľom o znížení sadzby za IT expertov, čo by mohlo ušetriť 1,7 milióna eur. ÚHP tiež navrhuje využitie interných zamestnancov ministerstva na podporné činnosti, čím by sa mohlo ušetriť až 57 % nákladov.

„Zabezpečenie kvalitných údajov a plán vypnutia starých systémov sú kľúčové pre úspech projektu,“ konštatuje ÚHP.

Projekt CES má zjednotiť ekonomické a podporné procesy štátnych organizácií, efektívnejšie a transparentnejšie riadiť procesy od správy rozpočtov až po riadenie ľudských zdrojov.