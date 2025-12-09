Niektoré odkázané osoby dostanú vyše tisíc eur mesačne a pri deťoch o dve stovky viac, vznikne aj nová profesia - VIDEO

Národná rada SR dnes definitívne schválila dlho pripravovanú reformu financovania sociálnych služieb. Za návrh zákona o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby hlasovalo 78 koaličných poslancov. Podoba zákona je výsledkom rozsiahleho sociálneho dialógu a intenzívnej spolupráce s odbornou verejnosťou.
Nový systém príspevku má za cieľ poskytnúť väčšiu flexibilitu pre odkázané osoby, ktoré si po novom budú môcť samy zvoliť formu starostlivosti. „Príspevok bude po novom dostávať odkázaná osoba, ktorá rozhodne, či ho použije na opatrovanie v domácom prostredí alebo na domácu opatrovateľskú službu alebo na ambulantnú službu,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
Výška príspevku
Zákon získal podporu všetkých kľúčových subjektov v oblasti sociálnych služieb, medzi ktorými sú Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb, Sociofórum, Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím, Úrad komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, Komora opatrovateliek Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska, SK8 aj Slovenská katolícka charita.
Príspevok bude poskytovaný vo všetkých piatich stupňoch odkázanosti. V prípade najvyššieho stupňa bude jeho výška predstavovať 1 010 eur mesačne a pri deťoch s rovnakým stupňom odkázanosti sa suma navýši o ďalších 200 eur. Reforma tiež umožní zapojenie až troch opatrovateľov do starostlivosti o tú istú osobu a ruší testovanie príjmu opatrovateľa, čo umožní pracovať aj tým, ktorých príjem doteraz podmienky systému vylučoval.
Pre domácnosti, kde nie je možné zabezpečiť striedanie opatrovateľov, bude k dispozícii doplatok k príspevku. Ten sa poskytne v prípade, že príjem domácnosti nepresiahne trojnásobok životného minima, čím sa má zabrániť poklesu podpory pod súčasnú úroveň.
Pravidelná valorizácia
Reforma nemení aktuálny systém financovania pobytových zariadení, no vláda prisľúbila ich pravidelnú valorizáciu. Od júla 2026 prejde financovanie neverejných zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby z obcí na vyššie územné celky.
„Zapájame do spolufinancovania neverejných pobytových zariadení vyššie územné celky. Týmto sa definitívne odstraňuje dlhoročný spor medzi mestami, obcami a neverejnými poskytovateľmi,“ vysvetlil minister Tomáš.
Reforma zavádza aj novú profesiu
Od roku 2027 sa zároveň zvýši podiel vyšších územných celkov na výnose z dane z príjmov o 0,7 percentuálneho bodu, čo má posilniť ich finančné možnosti pri zabezpečovaní sociálnych služieb. Reforma zavádza aj úplne novú profesiu – pracovníka dlhodobej starostlivosti, ktorý bude oprávnený vykonávať 36 definovaných zdravotníckych úkonov a jeho mzda bude na úrovni platu sanitára.
Súčasťou zákona je aj záväzok zrovnoprávniť odmeňovanie sestier pracujúcich v sociálnych službách so sestrami pôsobiacimi v nemocničných zariadeniach. V rámci reformy má byť do systému v roku 2027 pridaných ďalších 300 miliónov eur.
Schválený zákon je kľúčovým míľnikom v plnení Plánu obnovy a odolnosti. Prvá fáza jeho zavedenia sa začne 1. júla 2026 a druhá nadviaže od 1. januára 2027.