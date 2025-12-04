Dôchodky čakajú zmeny, niektoré matky si prilepšia o 300 a ďalšie o 600 eur ročne - VIDEO

Zmeny v dôchodkovom systéme, ktoré majú napraviť spôsob výpočtu penzií pre rodičov starajúcich sa o deti, získali v parlamente širokú podporu.
Novelu zákona, ktorú predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, podporilo všetkých 142 prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Zmena má odstrániť dlhodobo kritizované nastavenie výpočtu dôchodkov počas obdobia materskej a rodičovskej dovolenky.
Matky sa dočkajú spravodlivosti
Minister práce Erik Tomáš pripomenul, že podľa súčasného modelu sa dôchodkové nároky počas obdobia starostlivosti o dieťa počítajú len zo 60 percent priemernej mzdy, čo vedie k nižším dôchodkom najmä u žien. Novela má tento systém upraviť a zosúladiť ho s ústavným princípom, ktorý zaručuje, že výchova dieťaťa nesmie mať negatívny dopad na výšku dôchodku.
„Tento 20-ročný stav ideme konečne odstrániť. Konečne sa tí rodičia, ktorí vychovávali deti a zároveň pracovali, najmä matky, dočkajú tejto spravodlivosti,“ uviedol Tomáš.
Nikto o nič nepríde
Podľa ministerstva sa nové pravidlá budú vzťahovať nielen na súčasných dôchodcov, ale aj na pracujúcich rodičov a budúce mamičky. Sociálna poisťovňa má prepočítať približne milión dôchodkov, pričom zmeny nadobudnú účinnosť od 1. januára 2026. Každému dôchodcovi bude zaslané rozhodnutie o úprave penzie.
„Nech je ktorémukoľvek seniorovi prepočítaný dôchodok v akomkoľvek čase, dostane tie peniaze s účinnosťou od 1. 1. 2026. Nikto o nič nepríde,“ uistil minister.
O koľko si matky prilepšia?
Nový výpočet bude zohľadňovať priemerný príjem pred a po období starostlivosti o dieťa. Opatrenie sa pozitívne dotkne približne 440-tisíc seniorov. Ako príklad uviedol rezort prípady konkrétnych modelových situácií.
„Matka s dvoma deťmi, ktorá zarába priemernú mzdu, si polepší o približne 300 eur ročne. Matka s jedenapolnásobkom priemernej mzdy a tromi deťmi si polepší približne o 600 eur ročne,“ doplnil minister.
Zmeny sa týkajú aj pracujúcich rodičov, ktorí popri materskej alebo rodičovskej dovolenke pokračujú v zamestnaní, ako aj rodičov starajúcich sa o zdravotne znevýhodnené deti. Novela zároveň zvyšuje vymeriavací základ pre odvody osobných asistentov a opatrovateľov z 50 na 60 percent priemernej mzdy.