Trinásty dôchodok sa už vypláca a môže byť vo výške 667,30 ale aj 300 eur - VIDEO

Seniori na Slovensku dostanú aj v tomto roku trinásty dôchodok ešte pred sviatkami. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR potvrdilo, že jeho vyplácanie sa začalo dnes, v utorok 2. decembra, a potrvá do 19. decembra. Vyplácaná dávka je podľa ministerstva štandardnou súčasťou dôchodkového systému, nie formou sociálnej pomoci.
Zdravotne znevýhodnení poistenci, poberatelia starobného, invalidného či vdovského dôchodku by mali peniaze dostať automaticky podľa pravidelného výplatného termínu. Mnohí dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok na účet, mali peniaze k dispozícii v predstihu. Výška trinásteho dôchodku sa odvíja od priemernej výšky konkrétneho typu dôchodku za predchádzajúci rok.
Koľko eur je trinásty dôchodok?
Pri starobných, predčasných a invalidných dôchodkoch po dovŕšení dôchodkového veku ide o sumu 667,30 eura. Invalidné dôchodky s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 percent a sociálne dôchodky budú vo výške 548,50 eura. Pri invalidite do 70 percent pôjde o 301,40 eura.
Štedré dôchodky v ohrození?! Slovensko je podľa indexu závislosti na úrovni 3 a bude horšie
Vdovský dôchodok bude predstavovať 363,20 eura, vdovecký 300,10 eura a sirotský 300 eur. Zároveň platí, že suma 300 eur bola legislatívne garantovaná ako minimálna hranica v prípade, že výpočet podľa priemernej výšky by bol nižší a to sa týka napríklad sirotských dôchodkov, ktoré by bez tejto úpravy predstavovali len 199,30 eura.
O koľko sa od januára zvýšia dôchodky? Dôchodcovská inflácia má vlastné pravidlá - ROZHOVOR
Kto má nárok na trinásty dôchodok?
Trinásty dôchodok dostanú aj seniori, ktorí počas aktívneho života pracovali v zahraničí a poberajú čiastkový dôchodok. V takých prípadoch bude dávka vyplatená v pomernej výške, ktorá zodpovedá obdobiu poistenia v slovenskom systéme.
Sociálna poisťovňa očakáva, že trinásty dôchodok vyplatí približne 1,505 miliónu poberateľov, z toho asi 34 500 dôchodcov žije v zahraničí.
Celkový objem vyplatených prostriedkov dosiahne podľa generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne Michala Tarišku približne 917 miliónov eur.
Trinásty dôchodok je zakotvený zákonom
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš pripomenul, že trinásty dôchodok je zakotvený zákonom, ktorý prešiel parlamentom s podporou ústavnej väčšiny.
Podľa neho je dôležité, aby bol dôchodok vyplácaný ako riadna dávka v duchu kombinácie zásluhovosti a solidarity. Znamená to, že aj keď výška dôchodku jednotlivcov sa líši, trinásta dávka ostáva rovnaká v rámci kategórie, čím sa zabezpečuje férovosť a predvídateľnosť systému.
Zákon o trinástom dôchodku získal podporu 104 poslancov Národnej rady. Minister zdôraznil, že jeho rezort bude túto formu dávky naďalej chrániť. „Seniori sa môžu spoľahnúť, že kým bude táto vláda pri moci, trinásty dôchodok ostane zachovaný v plnej výške,“ uviedol Erik Tomáš.