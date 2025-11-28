Katolícka charita kritizuje reformu financovania sociálnych služieb, ohrozuje najzraniteľnejších

Slovenská katolícka charita (SKCH) kritizuje reformu financovania sociálnych služieb, podľa nej ohrozuje dostupnosť ambulantnej starostlivosti pre najzraniteľnejších. Upozornila na to, že pripravovaná reforma financovania sociálnych služieb z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR ohrozí dostupnosť ambulantných a terénnych služieb pre seniorov, ľudí so zdravotným znevýhodnením aj rodiny, ktoré sa doma starajú o svojich odkázaných blízkych.
Ako uviedla PR manažérka SKCH Tamara Lesná, podľa analýzy katolíckej charity môže predmetná reforma zhoršiť situáciu v porovnaní so súčasným stavom. Týka sa to práve osôb odkázaných na pomoc druhých, ktoré okrem neformálnej starostlivosti využívajú aj formálne služby, ako sú napríklad denné stacionáre. Aktuálne sa to týka približne troch tisícok rodín.
Pokles celkovej finančnej podpory
„Reforma týmto ľuďom oproti súčasnému systému spôsobí pokles celkovej finančnej podpory štátu na ambulantné služby – pre ľudí v najťažších stupňoch odkázanosti zo sumy 599 eur (stupeň V) na 270 eur a zo 489 eur (stupeň IV) na 90 eur. Rodiny tak nebudú mať problémy financovať formálnu starostlivosť, ktorá im pomáha zvládať každodennú záťaž. V súčasnosti štát prispieva na ambulantné služby až v rozsahu osem hodín denne,“ objasnila Lesná.
SKCH poukázala, že reforma limituje pre ľudí v súbehu formálnej a neformálnej starostlivosti prostriedky určené na ambulantné a terénne služby na 270 eur v stupni V a 90 eur v stupni IV. Prináša tiež reštrikciu pre využívanie ambulantných či terénnych služieb. Tie by sa mala zmeniť zo súčasných osem hodín denne, na nanajvýš 80 hodín mesačne pre ľudí opatrovaných doma blízkymi, čiže pre osoby v súbehu formálnej a neformálnej starostlivosti.
„Ak rodina túto hranicu prekročí, obmedzí sa jej príspevok na neformálnu starostlivosť. V praxi to bude znamenať neudržateľnú záťaž až 20 hodín starostlivosti denne o člena rodiny s ťažkým zdravotným znevýhodnením,“ vystríhali zo SKCH.
Generálny sekretár SKCH Filip Macák zdôraznil potrebu stabilných a dostupných služieb pre rodiny odkázaných ľudí. Podľa jeho slov nepotrebujú systém, ktorý im uberá možnosti pomoci a zvyšuje finančný tlak. Je toho názoru, že hrozí, že ľudia zostanú bez nevyhnutnej podpory a poskytovatelia prídu o finančné zdroje potrebné na udržanie prevádzky. „Bez adekvátnej podpory dôjde k predčasnému presunu ľudí do pobytových zariadení, ktorých je nedostatok,“ dodal.
Iba dočasné riešenie na rok 2027
SKCH navrhuje, aby reforma garantovala aspoň úroveň financovania z roku 2026, aj pri súbehu formálnej a neformálnej starostlivosti. Priniesla aj konkrétne návrhy systémového riešenia tejto situácie, no tie prijaté neboli.
„SKCH oceňuje, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na včerajšom rokovaní navrhlo pozmeňovacím návrhom v NRSR doplniť prechodné predĺženie finančného príspevku pre ambulantné zariadenia sociálnych služieb na rok 2027 vo výške dorovnania do stavu z 2026 (teda do stavu pred reformou). Ak by sa nepristúpilo k tomuto navrhovanému kroku, spôsobilo by to podľa SKCH okamžite po zavedení reformy v roku 2027 závažné negatívne dôsledky pre rodiny s odkázanými,“ uviedli z katolíckej charity.
Tomášova reforma financovania sociálnych služieb dostala zelenú, vláda schválila aj skrátené konanie - VIDEO
SKCH ale podotkla, že toto riešenie navrhované na rok 2027 je iba dočasné, a od roku 2028 sa financovanie objektívne zhorší. To podľa nej môže ohroziť rodiny, ktoré sa starajú o odkázaného člena doma. Pritom práve vďaka týmto rodinám zostávajú odkázaní ľudia vo svojom prirodzenom prostredí, medzi blízkymi, podľa SKCH je to najlepšia a najlacnejšia forma starostlivosti, akú môže štát podporiť.
„Preto SKCH považuje za nevyhnutné systémové riešenie, ktoré zabezpečí stabilné a spravodlivé financovanie aj po roku 2027. Ministerstvo navrhuje riešiť situáciu po roku 2027 formou nenárokovateľných dotácií pre prevádzkovateľov „na stabilizáciu sociálnych služieb“. Takáto dotácia je však nenárokovateľná, nie je dlhodobo rozpočtovo garantovaná, je závislá od politickej vôle a nevhodná pre stabilné a predvídateľné financovanie služieb, ktoré majú byť pilierom komunitnej starostlivosti,“ uvádza SKCH s tým, že dotácie neposkytujú rodinám istotu, že sa aj po roku 2027 budú môcť o svojich blízkych postarať doma s adekvátnou podporou ambulantných služieb.
Systémové zvýšenie príspevku
Dotácia navrhovaná rezortom práce tiež podľa katolíckej charity reštriktívne okliešťuje podmienky jej udelenia na obmedzené situácie, tvrdí, že väčšine ľudí, ktorým sa zníži financovanie ambulantných služieb, by teda nepomohla.
„Štát by mal vyvíjať maximálne úsilie na to, aby rodiny mohli zostať spolu, aby domáca starostlivosť zostala možná a aby reforma neodsunula ľudí do pobytových zariadení len preto, že sa ich rodinám zníži finančná podpora pre ambulantné služby,“ dodal Macák.
SKCH apeluje, aby reforma financovania sociálnych služieb priniesla systémové zvýšenie príspevku na odkázanosť, a to pri súbehu formálnej a neformálnej starostlivosti, prinajmenšom na úrovni súčasného stavu. „Štát má garantovať kontinuitu služieb prostredníctvom predvídateľného financovania. Inak môže dôjsť obmedzeniu pomoci pre najzraniteľnejších,“ uzavrel Macák.