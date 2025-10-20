Jednorodičia budú môcť získať príspevok 100, 150 aj 200 eur. Štát chystá novú pomoc - VIDEO

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pripravilo komplexný program zameraný na pomoc samoživiteľom a osamelým rodičom. Nové opatrenia zahŕňajú vytvorenie siete poradní po celom Slovensku, špeciálne zameraných na jednorodičov, ako aj zavedenie dočasného finančného príspevku podľa počtu detí v domácnosti. Program predstavil minister Erik Tomáš na pondelkovej tlačovej konferencii.
Komplexná pomoc pre jednorodičov
Po celom území Slovenska má vzniknúť štyridsaťšesť rodinných poradní komplexnej pomoci. Ich súčasťou budú odborníci z rôznych oblastí ako psychológovia, právnici, ekonómovia a sociálni pracovníci. Doplniť ich majú dve nové pozície špecificky určené pre osamelých rodičov. Ide o sprievodcu osobnou skúsenosťou a manažéra prípadu.
„Tieto dve pozície tam budú výlučne v týchto štyridsiatichšiestich rodinných poradniach len pre osamelých rodičov, samoživiteľov, samoživiteľky, osamelé matky, teda pre jednorodičov,“ priblížil Tomáš.
Sprievodca osobnou skúsenosťou bude prijímať jednorodičov do programu a motivovať ich k využívaniu dostupnej pomoci. Manažér prípadu bude každému rodičovi nastavovať podporný plán podľa jeho konkrétnej situácie. Môže ísť o prípady úmrtia partnera, straty príjmu alebo iné individuálne problémy, ktoré samoživitelia zažívajú.
Účasť v programe bude založená na dobrovoľnosti. „Chceme, aby ukázali snahu zlepšiť svoju situáciu a zároveň predísť zneužívaniu programu,“ doplnil minister.
Rezort sľubuje finančný príspevok
Okrem odbornej podpory počíta ministerstvo aj so zavedením dočasného finančného príspevku. Takzvaný motivačný príspevok bude vyplácaný raz mesačne počas jedného roka. Jeho výška bude určená podľa počtu nezaopatrených detí v domácnosti.
Rodič s jedným dieťaťom získa príspevok vo výške sto eur mesačne, rodič s dvoma deťmi stopäťdesiat eur a rodič s troma a viac deťmi dvesto eur. Financovanie projektu má byť zabezpečené z eurofondov, o ktorých schválenie rezort žiada s očakávaním rozhodnutia v priebehu novembra.
Projekt vzniká v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa dlhodobo venujú pomoci jednorodičom. Ide o Centrum Slniečko, Združenie Jeden rodič a organizáciu My Mamy. Ministerstvo od týchto subjektov prevzalo odborné skúsenosti aj overené postupy.
Pilotný projekt bude trvať dva roky a jeho účinnosť bude priebežne vyhodnocovať Inštitút pre výskum práce a rodiny. Po ukončení testovacej fázy plánuje ministerstvo práce pripraviť legislatívne návrhy, ktoré by mohli zabezpečiť trvalé zakotvenie podpory pre jednorodičov v systéme sociálnych opatrení.
Cieľom je ponúknuť personalizovanú pomoc, ktorá zohľadní potreby jednotlivcov a uľahčí im zvládanie každodenných výziev v rodičovskej a ekonomickej oblasti.