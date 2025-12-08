Rovnaké odmeňovanie mužov a žien dostáva pevné pravidlá, tripartita sa zhodla na zásadnej zmene mzdovej politiky – VIDEO

Zohľadňované budú aj mäkké zručnosti relevantné pre pracovné miesto.
Hospodárska a sociálna rada SR, tzv. tripartita, v pondelok jednomyseľne podporila návrh zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien, ktorý pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Návrh zavádza nové pravidlá transparentnosti odmeňovania, posilňuje ochranu uchádzačov ešte pred vznikom pracovného pomeru a prináša povinnosti pre zamestnávateľov v oblasti hodnotenia práce a zverejňovania údajov o mzdách.

Súhlas naprieč sociálnymi partnermi

Minister práce Erik Tomáš uviedol, že k návrhu zákona nemala výhrady žiadna strana. „Tento zákon prešiel tripartitou bez akýchkoľvek pripomienok sociálnych partnerov. Súhlasia s ním zamestnávatelia, odborári aj Združenie miest a obcí Slovenska,“ povedal po mimoriadnom rokovaní rady Erik Tomáš. Zákon do slovenskej legislatívy implementuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady EÚ o presadzovaní zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.

Zamestnávatelia budú musieť po novom zaviesť transparentnú štruktúru odmeňovania založenú na štyroch kritériách, zložitosti, zodpovednosti, namáhavosti a pracovných podmienkach. Zohľadňované budú aj mäkké zručnosti relevantné pre pracovné miesto.

Povinné správy o odmeňovaní

Nediskriminácia má byť zabezpečená už pri nábore. Pracovné ponuky budú musieť byť rodovo neutrálne a obsahovať informáciu o mzdovom rozpätí ešte pred pohovorom. Zamestnanci získajú právo požadovať od zamestnávateľa písomnú informáciu o svojej ročnej a hodinovej mzde, o kritériách jej určenia a o priemernej úrovni odmeňovania mužov a žien v ich kategórii.

Firmy s viac ako 250 zamestnancami budú musieť zasielať ministerstvu práce správu o odmeňovaní každý rok, firmy nad 100 zamestnancov každé tri roky. „V prípade, že bude rozdiel v odmene medzi mužom a ženou na pracovisku v konkrétnej pracovnej kategórii vyšší ako päť percent, bude musieť zamestnávateľ tento rozdiel odstrániť alebo vysvetliť do 6 mesiacov,“ doplnil Tomáš.

Za porušenie zákona môže inšpektorát práce uložiť pokutu do 200 tisíc eur. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti hrozí sankcia do 4 000 eur. Návrh zákona, ktorý mení aj Zákonník práce, zákon o inšpekcii práce a zákon o službách zamestnanosti, teraz smeruje na Legislatívnu radu vlády a následne na rokovanie Vlády SR.

