Tomášova reforma financovania sociálnych služieb dostala zelenú, vláda schválila aj skrátené konanie - VIDEO

Vláda v piatok schválila na mimoriadnom zasadnutí vlády návrh zákona o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Súčasne vláda schválila aj návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu zákona.
Stabilizácia financovania sociálnych služieb
Ako sa uvádza v dôvodovej správe, účelom predkladaného návrhu zákona je zavedenie nového systému participácie štátu na spolufinancovaní pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na takúto osobnú pomoc, založeného na princípoch osobného rozpočtu.
Nový zákon tiež chce stabilizovať financovanie sociálnych služieb a podporiť vznik a rozvoj služieb v komunite, a to aj vo väzbe na demografický vývoj a jeho dôsledky spojené so starnutím populácie a potrebou zabezpečenia udržateľnosti a rozvoja dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti. Tretím dôvodom prípravy nového zákona je zabezpečiť prehľadnosť, jednotnosť a efektívnosť spôsobu financovania sociálnych služieb z verejných prostriedkov.
Zmeny aj v ďalších zákonoch
Účinnosť zákona sa navrhuje od 31. decembra 2026. Jednotlivé právne úpravy nadobudnú účinnosť v iných osobitne ustanovených lehotách, a to postupne od 1. januára 2026, 1. júla 2026 a 31. decembra 2026. Prijatie návrhu zákona bude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyv na služby verejnej správy pre občana, na podnikateľské prostredie a vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Predkladaným návrhom zákona na navrhujú aj zmeny a doplnenia vo viacerých zákonoch, a to v zákonoch o sociálnych službách, o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, o inšpekcii v sociálnych veciach, o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ale aj v zákonoch o sociálnom poistení, o dani z príjmov, o životnom minime, o zdravotnom poistení, o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, o pomoci v hmotnej núdzi, o integrovanej posudkovej činnosti, o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou.