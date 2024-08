Náklady na školskú výbavu detí na Slovensku stúpli, v susedných Čechách sú dokonca rekordne najvyššie

Rodičia, ktorí pripravujú svoje deti na prvý ročník školy, čelia nemalej finančnej výzve. Podľa údajov spoločnosti Partners môžu náklady na základnú školskú výbavu prváčika dosiahnuť až 260 eur. Orientačný nákup pomôcok sa tak oproti minulému roku zvýšil o 10 %. Rodičia pritom musia rátať aj s ďalšími jednorazovými alebo pravidelnými mesačnými nákladmi spojenými s nástupom do školy.

Najdrahšie položky na nákupnom zozname pre prvákov bývajú školská taška, prezuvky, tepláková súprava, kufrík na výtvarnú výchovu a úbor. Rodičia prváčikov často dostávajú zoznam potrebných pomôcok priamo od školy, ktoré treba zabezpečiť ešte pred začiatkom školského roka. Rodinný rozpočet tak musí rátať s nákladmi, ktoré môžu byť pre niektorých rodičov vysoké a predstavujú výrazný zásah do ich financií.

Ak je potrebné zariadiť izbu písacím stolom a stoličkou, náklady sa môžu zvýšiť o vyše 150 eur. Navyše, podľa školy, do ktorej dieťa nastúpi, musia rodičia rátať aj s dodatočnými nákladmi, ako je napríklad príspevok rade rodičov, triedny fond, krúžky a vo väčšine prípadov aj náklady na obedy. Tieto výdavky môžu výrazne zvýšiť celkové náklady na prípravu dieťaťa na školu.

Náklady na vyslanie prváčika do školy v susednej Českej republike budú tento rok približne 7 200 korún. „To je najviac v histórii,“ hovorí hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda. Záleží aj na kvalite nakupovaných vecí.

Rodičia strácajú predstavu

Ako vyplynulo z prieskumu spoločnosti Home Credit, až 57 percent rodičov školopovinných detí vôbec netuší alebo majú len malú predstavu o tom, koľko budú musieť v septembri zaplatiť za pomôcky, učebnice a iné školské výdavky. Priemerne ale odhadujú, že za všetky deti v rodine to bude približne 200 eur, pätina opýtaných si myslí, že to bude ešte viac.

„Väčšina rodičov ráta s tým, že tieto výdavky uhradia z bežnej výplaty, ďalší plánovali odkladať si na to určitý čas nejaké peniaze. No je tu aj 12 percent, ktorí budú musieť siahnuť do úspor a dv percentá zvažujú na tento účel pôžičku,“ komentuje výsledky prieskumu analytik trhu zo spoločnosti Home Credit Jaroslav Ondrušek.

Ako to zvládnuť?

Odborníčka na osobné financie vo firme Partners Ivana Milklešová ponúka niekoľko tipov, ako môžu rodičia zvládnuť tieto rastúce náklady.

1. Plánujte dopredu: Začnite nakupovať školské potreby v dostatočnom predstihu. Takto môžete využiť zľavy a akcie.

2. Nakupujte vo veľkom: Položky, ako sú zošity, ceruzky a umelecké potreby, sú často lacnejšie, keď sa nakupujú vo väčších množstvách a určite ich využijete počas celého roka alebo aj dlhšie.

3. Nákup z druhej ruky: Zvážte nákup na bazároch, kde iní rodičia predávajú školský nábytok do detskej izby, ale aj zachovalé školské tašky, ktoré môžu byť výrazne lacnejšie.

4. Rozpočtovanie: Vytvorte rozpočet špecificky na školské potreby a držte sa ho. Tým sa vyhnete nákupom na poslednú chvíľu, ktoré sú často drahšie.

Špeciálny príspevok pre prvákov

Aby sa zmiernilo finančné zaťaženie, rodičia detí, ktoré nastupujú do prvého ročníka, majú nárok na jednorazový špeciálny príspevok. Tento príspevok, vo výške 110 eur, je vyplácaný v polovici októbra spolu s prídavkom na dieťa. Tento príspevok je pre mnohé rodiny vítanou pomocou, ktorá pomáha pokryť časť výdavkov spojených s nástupom do školy.