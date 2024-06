Živnostníci a SZČO dostanú do konca júla oznámenia o svojich odvodových povinnostiach. Sociálna poisťovňa oznámi väčšine živnostníkov a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) do 22. júla 2024 vznik, trvanie alebo zánik ich povinného sociálneho poistenia spolu s výškou odvodových povinností platných od 1. júla 2024.

Kedy uhradiť?

Oznámenia pošlú automaticky, pričom SZČO ich dostanú písomne alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú na doručovanie.

Živnostníci sa z oznámenia dozvedia výšku vymeriavacieho základu, výšku poistného na sociálne poistenie, dátum splatnosti a spôsob úhrady poistného. Prvú platbu v novourčenej výške uhradia do 8. augusta 2024 (za mesiac júl 2024). Nové povinnosti sa týkajú SZČO, ktoré podali daňové priznanie do riadneho termínu, teda do 31. marca 2024.

Osoby samostatne zárobkové, ktoré podávajú daňové priznanie v predĺženej lehote, dostanú informácie o vzniku, pokračovaní alebo zániku povinného sociálneho poistenia do 21. októbra 2024 a prvú platbu uhradia do 8. novembra 2024 (za mesiac október 2024).

Počet SZČO rastie

Povinné poistenie vzniká samostatne zárobkovo činným osobám od júla 2024, ak za rok 2023 dosiahli príjem z podnikania a inej činnosti vyšší ako 7 824 eur a mali platné oprávnenie na vykonávanie činnosti. Ak dosiahli príjem rovný alebo nižší, povinné poistenie im nevzniká, alebo zaniká 30. júna 2024.

Minimálny mesačný vymeriavací základ pre povinne poistenú SZČO v roku 2024 je 652 eur, čo predstavuje poistné vo výške 216,13 eura mesačne. Pre SZČO dôchodcov platí výška poistného 177,01 eura mesačne. Maximálny mesačný vymeriavací základ je 9 128 eur, čo znamená poistné vo výške 3 025,93 eura mesačne, respektíve 2 478,25 eura pre dôchodcov.

V roku 2023 platilo na starobné poistenie viac ako 201-tisíc živnostníkov a SZČO, pričom 80 % z nich hradilo minimálnu sumu poistného. Maximálnu sumu poistného platilo 290 živnostníkov a SZČO.

Počet samostatne zárobkovo činných osôb postupne rastie, čo zvyšuje aj počet tých, ktorí uhrádzajú poistenie z minimálnych vymeriavacích základov. Sociálna poisťovňa tento rok opätovne pripravila Kalkulačku na informatívny výpočet poistného od júla 2024, ktorá pomôže zistiť výšku ich poistného.