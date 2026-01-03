Menej papierovania a nižšie poplatky, CDCP SR chce prilákať slovenské firmy na kapitálový trh

CDCP SR znižuje poplatky a otvára kapitálový trh firmám.
Slovensko Investovanie Ekonomika z lokality Slovensko

Centrálny depozitár cenných papierov Slovenskej republiky (CDCP SR) od 1. januára 2026 znižuje poplatky pre emitentov a zároveň zlepšuje elektronické služby pre uľahčenie prístupu slovenských firiem na kapitálový trh. Cieľom týchto opatrení je sprístupniť firmám vydávanie dlhových a majetkových cenných papierov a podporiť ich pri získavaní kapitálu na inovatívne a dlhodobé projekty.

Firmy sa majú menej spoliehať na banky

Slovenské podniky sa doteraz pri financovaní najmä spoliehali na bankové úvery a kapitálový trh využívali len málo. CDCP SR chce zmeniť tento trend tým, že uľahčí a zlacní prístup na trh so štandardizovanými poplatkami a elektronickými riešeniami. Ako uviedol riaditeľ Úseku prevádzky CDCP, Peter Nagy, úmyslom je, aby kapitálový trh prestal byť pre firmy vzdialený a komplikovaný.

Nové podmienky zahŕňajú zníženie ceny za registráciu dlhových cenných papierov so splatnosťou do 10 rokov a zavedenie paušálneho poplatku 200 eur za registráciu akcií a majetkových cenných papierov do 25 000 eur. To umožní firmám pohodlnejšie získať strednodobé financovanie na investície so stabilným cash-flow, prípadne emitovať akcie na získanie nenávratného kapitálu. Znížené budú i poplatky za prevody cenných papierov pri sekundárnom obchodovaní, čo má zlepšiť likviditu a atraktivitu slovenského trhu.

Elektronické služby a prepojenie so zahraničím

Zmodernizovaný online portál CDCP umožní elektronickú registráciu emisií bez potreby osobnej návštevy centrály v Bratislave. CDCP od roku 2019 pôsobí podľa európskej legislatívy a harmonizuje svoje procesy, čo zlepšuje vyrovnávanie obchodov a spracovanie korporátnych udalostí. Prepojenia s medzinárodnými depozitármi sprístupňujú cenné papiere aj zahraničným investorom, čím sa zvyšuje atraktivita slovenského kapitálového trhu.

Peter Nagy doplnil, že cieľom je prispôsobiť slovenský kapitálový trh európskym štandardom a vytvoriť dostupný, transparentný a konkurencieschopný priestor pre financovanie podnikateľských plánov. Modernizácia služieb, elektronické procesy a výhodnejšie poplatky vytvárajú na Slovensku doteraz chýbajúce podmienky pre firmy aj investorov.

