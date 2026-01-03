Dôchodkový vek sa v roku 2026 nemení, platí to však len pre niektoré ročníky

Dôchodkový vek v roku 2026 sa nemení pre poistencov narodených v rokoch 1962 až 1964 a závisí od počtu vychovaných detí a mesiaca narodenia. Podľa údajov zverejnených Sociálnou poisťovňou bude dôchodkový vek pre tieto ročníky nasledovný:

  • poistenci narodení od septembra do decembra 1962 bez detí dosiahnu dôchodkový vek 63 rokov a 4 mesiace,
  • poistenci narodení v prvom polroku 1963 bez detí dosiahnu 63 rokov a 6 mesiacov,
  • s jedným dieťaťom 63 rokov počas celého roka 1963,
  • s dvoma deťmi dôchodkový vek klesá až na 62 rokov a 6 mesiacov pre narodených v druhej polovici 1963
  • pre rok 1964 sa dôchodkový vek rozdeľuje podľa počtu detí od 62 rokov a 8 mesiacov pri dvoch potomkoch až po 62 rokov a 2 mesiace pri troch a viacerých deťoch.

U koho nastáva zmena?

Zmena nastáva u poistencov narodených po 31. decembri 1966, ktorí majú dôchodkový vek naviazaný na strednú dĺžku dožitia. Ten vyhlasuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Dôchodkový vek pre ročník 1967 je známy od 1. júla 2025 a je stanovený na 64 rokov a jeden mesiac. Dôchodkový vek pre ročník 1968 bude v roku 2026 zverejnený vyhláškou ministerstva.

Stále platí, že dôchodkový vek sa znižuje za každé vychované dieťa o šesť mesiacov, pričom maximálne zníženie je 18 mesiacov pri troch a viac vychovaných deťoch. Tento systém znižovania dôchodkového veku zostáva v platnosti aj po tom, čo bol dôchodkový vek upravený automatickým mechanizmom viazaným na dĺžku života.

