Slovensko hospodárilo o 170 miliónov eur lepšie, predpokladaný rozpočtový schodok bol vyšší

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu decembra 2025 príjmy v celkovej výške 27 254,3 mil. eur.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Slovenská ekonomika, peniaze
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Slovensko Financie a ekonomika Ekonomika z lokality Slovensko

Schodok štátneho rozpočtu Slovenskej republiky dosiahol ku koncu roka úroveň 6 109 miliónov eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2025, ktorý počítal so schodkom na úrovni 6 279 miliónov eur, tak Slovensko hospodárilo lepšie a to až o 170 miliónov eur. Uvádza to ministerstvo financií v bilancii hospodárenia, príjmov a výdavkov rozpočtu Slovenskej republiky za celý rok 2025 na hotovostnej báze.

Nepriaznivé podmienky

Ide podľa ministerstva o priaznivú informáciu, keďže rozpočet na rok 2025 bol pripravovaný v druhej polovici roka 2024 a v tom čase ešte nebolo možné predpokladať negatívne ekonomické dopady, ktoré so sebou priniesli riziká v podobe obchodných vojen, ciel zo strany USA a negatívny vývoj ekonomík našich najväčších obchodných partnerov.

Aj napriek extrémne nepriaznivému prostrediu, ktoré sa podpísalo na príjmovej strane, schodok štátneho rozpočtu skončil lepšie ako bol rozpočtovaný, a to o spomínaných 170 miliónov eur. Negatívne vplyvy sa podarilo do značnej miery vykompenzovať výrazným znížením výdavkov štátneho rozpočtu. Tie dosiahli úroveň 23 194,7 mil. eur, čo je až o 1 387,5 mil. eur menej, ako počítal schválený rozpočet.

Náročný rok

Rok 2025 bol z pohľadu vývoja ekonomiky mimoriadne náročný. Keď sme pripravovali rozpočet na rok 2025, ešte nikto netušil, aké následky budú mať neskoršie rozhodnutia amerického prezidenta. Obchodné vojny, clá zo strany USA a balansovanie na hrane recesie našich najväčších obchodných partnerov, Nemecka a Rakúska, to všetko výrazne zasiahlo našu ekonomiku. Aj napriek tomu, že tieto faktory ovplyvnili najmä výber daní a rovnako aj ekonomický rast Slovenskej republiky, tak sa nám podarilo dodržať schválený rozpočet a dokonca hospodáriť o desiatky miliónov eur lepšie,“ zhodnotil vývoj rozpočtu minister financií Ladislav Kamenický.

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu decembra 2025 príjmy v celkovej výške 27 254,3 mil. eur, pričom výdavky boli zrealizované v celkovej výške 33 362,9 mil. eur, čo znamenalo hotovostný schodok štátneho rozpočtu na úrovni 6 108,6 mil. eur.

Viac k osobe: Ladislav Kamenický
Firmy a inštitúcie: MF Ministerstvo financií SR
Okruhy tém: Minister financií SR Schodok verejných financií Štátny rozpočet

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk