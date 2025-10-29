Slovensko predalo ďalšie štátne dlhopisy za dve miliardy eur, návrat na kapitálový trh bol úspešný

Slovensko sa úspešne vrátilo na medzinárodné kapitálové trhy. Po druhýkrát v tomto roku predalo štátne dlhopisy so splatnosťou 12 rokov v hodnote 2 miliardy eur, pričom dopyt investorov podľa Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), ktorá emisiu realizovala v mene Ministerstva financií SR, presiahol 3,8 miliardy eur.
Ideálne načasovanie
Štátne dlhopisy nesú ročný kupón 3,625 % a predali sa pri výnose do splatnosti 3,702 % p. a. s emisnou cenou 99,265 %. Riziková prirážka je +99 bázických bodov nad príslušnou swapovou krivkou, čo v praxi znamená, že Slovensko sa financuje len s miernym navýšením oproti najbezpečnejším európskym dlhopisom. Transakciu manažovali Citibank Europe, Československá obchodná banka, Deutsche Bank a J.P. Morgan SE.
Slovensko si udržalo rating A+, agentúra Standard & Poor’s ocenila zodpovedné riadenie financií
Rozhodnutie vstúpiť na trh bolo načasované ideálne, a to pred zasadnutím Európskej centrálnej banky a po potvrdení ratingu krajiny na úrovni A3 (Moody’s), A+ (S&P) a A- (Fitch). Silný záujem investorov sa prejavil už po zverejnení mandátu 27. októbra 2025. Knihy objednávok sa otvorili nasledujúce ráno na úrovni MS +105 bázických bodov, no vďaka robustnému dopytu sa rozpätie postupne znížilo na finálnych MS +99 bázických bodov.
Dopyt prevýšil ponuku
O 13:40 stredoeurópskeho času bola transakcia uzavretá s dopytom prevyšujúcim ponuku takmer dvojnásobne. V emisii sa angažovalo 71 investorov z rôznych regiónov a segmentov finančného trhu. Banky tvorili 41 % objemu, správcovia aktív 32,6 %, centrálne banky a oficiálne inštitúcie 17 %, a zvyšok si rozdelili poisťovne, dôchodkové fondy a hedžové fondy.
Slovensko dopredalo ďalšie dlhopisy za 27 miliónov, naďalej nám dopomáha aj členstvo v eurozóne
Z geografického hľadiska dominovali Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko so súhrnným podielom 34,5 %, nasledované Spojeným kráľovstvom a Írskom (23,2 %), krajinami Beneluxu (17 %), Talianskom (9,1 %), Francúzskom (8,7 %) a Škandináviou (4 %). Stredná Európa sa na dopyte podieľala 1,8 %.
Dátum vysporiadania emisie je stanovený na 4. novembra 2025, pričom splatnosť dlhopisov pripadá na 4. november 2037. Dlhopisy budú obchodované na Burze cenných papierov v Bratislave a riadia sa právnym poriadkom Slovenskej republiky.