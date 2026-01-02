Minimálna mzda narástla na historických 915 eur. Tomáš prezradil, kedy by mala presiahnuť tisícku - VIDEO

Minimálna mzda v porovnaní s vlaňajškom historicky narástla, v roku 2026 je vo výške 915 eur. Informovalo o tom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR.
Doplnilo, že minimálna mzda v porovnaní s minulým rokom od januára 2026 vzrástla o 99 eur. Zvyšujú sa tiež príplatky za prácu v noci a počas víkendov. Rezort práce dodal, že počet ľudí, ktorí pracujú za minimálnu mzdu, klesá.
Príplatky za prácu v noci a počas víkendov
„Výška minimálnej mzdy je určená automatom ako 60 percent z priemernej mzdy. Novelu zákona, ktorá upravuje automatický výpočet minimálnej mzdy, schválil parlament ústavnou väčšinou v roku 2024. Automat začal prvýkrát v praxi fungovať v minulom roku,“ uvádza ministerstvo s tým, že podľa kvalifikovaných odhadov by v budúcom roku (2027) mala byť minimálna mzda vo výške zhruba 974 eur. V roku 2028 by mala dosiahnuť 1 023 eur.
Príplatky za prácu v noci a počas víkendov sú naviazané na minimálnu mzdu. „S rastom minimálnej mzdy sa zvyšujú aj príplatky za prácu v týchto neštandardných časoch. Trváme na tom, aby ľudia, ktorí pracujú v neštandardných časoch, dostávali príplatky za túto prácu. Zaslúžia si ich,“ uviedol minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).
Tlak na rast platov
Počet ľudí, ktorí pracujú za minimálnu mzdu, v ostatných rokoch klesá, ide približne o 180-tisíc ľudí. Minimálna mzda predstavuje jeden z nástrojov, ktorými môže vláda tlačiť aj na rast miezd. „Tým, že tlačíme na rast minimálnej mzdy, tlačíme aj na rast platov ako takých, o čom svedčí aj to, že počet ľudí pracujúcich za minimálnu mzdu na Slovensku klesá, pretože pracujú za vyššie mzdy,“ doplnil šéf rezortu práce.
Od nového roka porastú aj ďalšie dávky naviazané na životné minimum. Ide napríklad o minimálne dôchodky či dávky v hmotnej núdzi. Od 1. januára 2026 sa zvyšuje aj rodičovský príspevok, a to na sumu 500,10 eura.