Slovenský finančný systém je podľa NBS pevný, no ekonomiku čakajú slabšie roky

Domáci finančný systém zostáva podľa Národnej banky Slovenska (NBS) odolný aj napriek tomu, že globálne prostredie je plné rizík a neistoty. Člen bankovej rady NBS a výkonný riaditeľ úseku dohľadu a finančnej stability Vladimír Dvořáček pripomína, že slovenské domácnosti a banky vstupujú do komplikovanejšieho obdobia z dobrej pozície.
„Náš domáci finančný systém stojí na pevných základoch. Okolo nás je veľa rizík, v globálnej ekonomike pretrváva veľa neistoty. Pokiaľ však ide o pozíciu domácností a bánk, tá je veľmi dobrá. Aj tieto náročnejšie obdobia by naše domácnosti a podniky mali zvládnuť,“ skonštatoval Dvořáček.
Globálne prostredie je krehké a plné nerovnováh
Medzinárodné prostredie sa postupne prispôsobuje novej realite obchodných vzťahov. Hoci hrozba eskalácie obchodných vojen sa znížila, zvýšené clá v Spojených štátoch negatívne vplývajú na globálny obchod a zároveň posilňujú konkurenciu zo strany Číny, ktorá hľadá nové exportné trhy.
Viaceré európske odvetvia už prichádzajú o podiel na svetovom trhu v prospech čínskych firiem a pre Európu bude rozhodujúce, či dokáže obnoviť konkurencieschopnosť svojich podnikov. Na finančných trhoch pritom pretrvávajú nerovnováhy. Viaceré aktíva sa obchodujú nad úrovňou fundamentov a nízka riziková prémia zvyšuje pravdepodobnosť korekcie cien, čo by mohlo posilniť volatilitu a oslabiť dôveru investorov.
Prezidentka ECB sa stretla s Kažimírom. Rokovali o vplyve AI na európske ekonomiky a silnou témou bola aj finančná gramotnosť – FOTO
Slovenská ekonomika pokračuje v spomaľovaní, ktoré NBS predpokladá aj v nasledujúcich rokoch. Okrem externých faktorov tento trend prehlbujú aj reštriktívne fiškálne opatrenia tlmiace domáci dopyt. Spomalenie už zasiahlo trh práce, znižuje sa dynamika tržieb aj exportu a od leta klesá priemyselná výroba. V prostredí zvýšenej neistoty tak rastie tlak na konsolidáciu verejných financií, ktoré majú byť podľa NBS podmienkou dôvery investorov aj schopnosti ekonomiky reagovať na budúce šoky.
Hypotekárny trh rastie, no dostupnosť bývania sa zhoršila
Na úverovom trhu je viditeľný zmiešaný vývoj. Rast hypoték v roku 2025 podľa Dvořáčka zrýchlil, počet nových úverov sa vrátil na dlhodobé priemery a rástla aj priemerná výška hypoték, čo odzrkadľuje vývoj cien nehnuteľností. Nedostupnosť bývania sa však stala realitou, na ktorú sa trh prispôsobil.
Klienti s vyššími príjmami tvoria väčší podiel žiadateľov, domácnosti častejšie využívajú vlastné úspory a ľudia s nižšími príjmami si prístup na trh zachovali, avšak za cenu upravených podmienok úverov. Ceny nehnuteľností síce rastú dvojciferným tempom, no od mája sa rast mierne spomalil, čím sa znižuje riziko odtrhnutia od fundamentov. Budúci vývoj však môže podľa Dvořáčka ovplyvniť slabšia ekonomika, demografické zmeny aj vnútorná migrácia.
Ekonomika rastie pomaly a trh práce slabne, analytik však predpokladá, že najhoršie už má za sebou
Podnikové úverovanie po oživení zo začiatku roka opäť spomalilo, najmä v priemysle, kde sa prejavuje kombinácia slabšieho zahraničného dopytu, silného eura a rastúcej konkurencie z Číny. Prvá polovica roka pritom priniesla pre domácnosti aj podniky priaznivé trendy. Rástli reálne mzdy, nezamestnanosť sa držala na historickom minime a tržby firiem po stagnácii opäť vzrástli. Letné mesiace však obrátili trend. Podnikom klesli objednávky, produkcia aj export a nezamestnanosť mierne stúpla.
Silné východiská tlmia riziká
Napriek zhoršujúcemu sa výhľadu majú firmy a domácnosti podľa NBS dostatočne silné východiskové pozície. Ziskovosť podnikov je historicky vysoká a trh práce ostáva robustný. Podiel zlyhaných úverov sa výraznejšie nezvýšil, len mierne sa zhoršila kvalita spotrebiteľských úverov.
Inflácia na Slovensku po mesiacoch spomalila, ceny potravín rastú najpomalšie od leta 2024
Citlivosť však rastie pre pretrvávajúce prostredie vyšších úrokových sadzieb, ktoré zvyšujú podiel príjmov potrebných na splátky hypoték a zároveň znižujú maržovú rezervu podnikov na krytie úrokových nákladov. Aj preto NBS ponechala proticyklický kapitálový vankúš na nezmenenej úrovni, v súlade s postojom ECB.
Bankový sektor zostáva podľa NBS dobre kapitalizovaný, ziskový a pripravený absorbovať prípadné šoky. Poisťovne a fondy zároveň pokračujú v stabilnom raste, čo potvrdzuje, že jadro slovenského finančného systému je aj napriek externým rizikám pevné.