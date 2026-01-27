Majiteľom domov sa kráti čas, na priznanie k dani z nehnuteľnosti je stanovený pevný termín

Majitelia bytov, domov a pozemkov, ktorí počas minulého roka nadobudli nehnuteľnosť alebo sa im zmenili rozhodujúce údaje, majú na začiatku roka dôležitú administratívnu povinnosť.
Do pondelka 2. februára musia na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Na rozdiel od dane z príjmov totiž nejde o štátnu, ale o miestnu daň, ktorú spravujú samosprávy.
Lehota na podanie priznania
O tom, kde sa daň priznáva a v akej výške sa platí, nerozhoduje podľa finančnej správy trvalý pobyt vlastníka, ale poloha samotnej nehnuteľnosti. Každá obec a mesto si sadzby, úľavy aj možné oslobodenia stanovujú vlastným všeobecne záväzným nariadením. V praxi to znamená, že rovnaký byt môže byť v rôznych mestách zaťažený odlišnou daňou.
Zákonná lehota na podanie priznania je do 31. januára po roku, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Keďže tento dátum tento rok pripadol na víkend, termín sa automaticky posunul na najbližší pracovný deň, teda na pondelok 2. februára. Povinnosť sa netýka len kúpy nehnuteľnosti, ale aj jej nadobudnutia dedením či darom, kolaudácie novostavby, zmien vo výmere pozemku alebo v spôsobe využívania stavby. Samostatnou kapitolou je predaj. V takom prípade sa podáva tzv. čiastkové priznanie.
Platba dane
Dôležité je, že daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa nepodáva každý rok automaticky. Vlastník ho podáva len vtedy, keď mu vznikne nová daňová povinnosť alebo sa zmenia údaje rozhodujúce pre výpočet dane. Do formulára sa uvádzajú technické a faktické informácie, ako je rozloha pozemku, počet podlaží, druh stavby či účel jej využitia. Práve z týchto údajov potom samospráva vypočíta konkrétnu výšku dane.
Samotná platba neprichádza hneď po podaní priznania. Obec alebo mesto najskôr vydá rozhodnutie o vyrubení dane, ktoré daňovníkovi doručí, spravidla do polovice mája. Až na základe tohto výmeru vzniká povinnosť daň zaplatiť. Lehota na úhradu je zvyčajne 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Pre vlastníkov to znamená, že administratívu musia vyriešiť už teraz, no samotná platba ich čaká až o niekoľko mesiacov.