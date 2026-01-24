Daňovníci môžu využiť amnestiu vyplatením dlhov štátu bez pokút a úrokov do polovice roka 2026

Od 1. januára 2026 vstúpila do platnosti daňová amnestia, ktorá umožňuje daňovníkom zbaviť sa svojich dlhov voči štátu bez potreby zaplatenia pokút a úrokov z omeškania. Táto amnestia sa vzťahuje na daňové nedoplatky a nepriznané dane k 30. septembru 2025. Informoval o tom hovorca Finančného riaditeľstva SRDaniel Kováč.
Daňovníci môžu využiť amnestiu vyplatením dlhov alebo podaním daňového priznania v období od 1. januára do 30. júna 2026. V tomto období sa štát vzdá vyrúbených pokút a úrokov, ktoré by inak bol daňovník povinný uhradiť. Platby uskutočnené pred 1. januárom 2026 však do amnestie nezapadajú a sankcie pri nich ostávajú v platnosti.
Daňový pardon je za dverami, štát odpustí podnikateľom a firmám pokuty aj úroky z omeškania
Ako upozorňuje hovorca Finančného riaditeľstva nie je potrebné žiadať o upustenie od platenia pokút ani pokúšať sa o ich odpustenie – tieto automaticky odpúšťa nariadenie vlády SR č. 243/2025 Z. z., pokiaľ sú splnené podmienky amnestie. Daňovník nemusí svoju situáciu ani zvlášť oznamovať správcovi dane. „Informácie o stave saldokonta má každý prístupné na svojom osobnom účte na portáli finančnej správy,“ dodal Kováč.
Viac informácií, vrátane podrobných odpovedí na otázky a príkladov, poskytuje finančná správa na svojej webovej stránke.