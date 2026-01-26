Na dôchodok nemusíte zostať sami, pomôcť môže zamestnávateľ

Starnutie populácie a tlak na verejné financie čoraz viac presúvajú zodpovednosť za dôchodok na samotných ľudí. Mnohí Slováci však stále podceňujú význam dlhodobého sporenia.
Jednou z možností, ako si zvýšiť budúci príjem je doplnkové dôchodkové sporenie v treťom pilieri, najmä vďaka príspevku od zamestnávateľa. Dnes si v III. pilieri na Slovensku sporí viac ako 1,1 milióna ľudí.
Benefit aj po odchode do penzie
Doplnkové dôchodkové sporenie patrí medzi zamestnanecké benefity. Dôvod je jednoduchý. Ide o dlhodobú výhodu, ktorú si zamestnanec nevyčerpá hneď, ale zúročí ju až po skončení pracovnej kariéry. Práve vtedy môže rozhodovať o tom, či si človek udrží životný štandard aj na dôchodku.
„Sporiteľom pomáha vybudovať si finančnú rezervu, ktorá im zabezpečí dostatočný príjem na dôchodku,“ vysvetľuje Marek Hradňanský z Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky. Významným faktorom je pritom čas. Čím skôr človek začne, tým väčší efekt má zložené úročenie.
Tretí pilier dôchodkového sporenia presiahol päť miliárd eur. Čo zvyšuje jeho atraktivitu?
Prínos príspevku zamestnávateľa najlepšie ilustruje konkrétny príklad. Tridsaťročný zamestnanec, ktorému zamestnávateľ prispieva na doplnkové dôchodkové sporenie 50 eur mesačne, môže počas sporenia získať podľa Hradňanského viac ako 37-tisíc eur navyše. A to len vďaka príspevkom od firmy.
Tieto peniaze sa navyše investujú vo vybraných fondoch, čím sa postupne zhodnocujú a ďalej zvyšujú celkovú sumu nasporenú na dôchodok. V praxi tak nejde len o „odložené peniaze“, ale o aktívne budovanie majetku na neskoršie roky.
Prečo sa zamestnávateľom oplatí prispievať
Zapojenie zamestnávateľov do tretieho piliera nie je slovenským špecifikom, ale bežnou praxou vo väčšine západných krajín. Výhodné je pre obe strany. Zamestnanci získavajú dodatočné finančné zdroje na dôchodok, zamestnávatelia zas účinný nástroj na stabilizáciu pracovnej sily a zvýšenie svojej atraktivity na trhu práce.
Dôležitú úlohu zohrávajú aj daňové a odvodové úľavy. Pre firmy je príspevok do III. piliera často efektívnejší než priame zvyšovanie miezd, keďže nezaťažuje firemné financie v rovnakej miere.
Výška príspevku od zamestnávateľa nie je zákonom pevne stanovená a závisí od internej politiky firmy. Najčastejším modelom je dorovnávanie vlastného príspevku zamestnanca. Ak si sporiteľ posiela napríklad 50 eur mesačne, zamestnávateľ pridá rovnakú sumu. V takom prípade sa mesačný vklad aj celková nasporená suma prakticky zdvojnásobia.
Nie je však výnimočné, že zamestnávateľ prispieva aj vyššou sumou než samotný zamestnanec. Vďaka tomu si môže sporiteľ vybudovať násobne vyššiu rezervu, než keby si sporil výlučne z vlastného príjmu. Ako upozorňuje Hradňanský, ak niekto tento benefit ešte nevyužíva, mal by oň požiadať čo najskôr. „Každý mesiac sa počíta,“ skonštatoval odborník.
Komu sa tretí pilier neoplatí?
Tretí pilier sa však nie každému oplatí. Hoci má veľké výhody, existujú skupiny ľudí, pre ktoré nemusí byť efektívnym riešením alebo má zmysel len za určitých podmienok.
Tretí pilier sa neoplatí alebo je menej výhodný najmä pre ľudí bez príspevku od zamestnávateľa. Najväčšia výhoda tretieho piliera je príspevok od zamestnávateľa. Ak si niekto sporí len zo svojho a nemá ani daňové zvýhodnenie, tretí pilier často prehráva s flexibilnejšími formami investovania.
Doživotný dôchodok z druhého piliera vlani dostávalo takmer 10-tisíc sporiteľov. Aká bola jeho výška?
Ďalej sú to ľudia krátko pred dôchodkom, ktorí začínajú neskoro. Ak má niekto do dôchodku napríklad 5 či 7 rokov a nemá príspevok od zamestnávateľa, efekt zloženého úročenia je minimálny. V takom prípade môže byť vhodnejšie mať peniaze v likvidnejších nástrojoch.
Neoplatí sa ani nízko príjmovým zamestnancom a ľuďom „na hrane rozpočtu“. Ak niekto sotva pokrýva bežné výdavky, viazanie peňazí na desiatky rokov nemusí byť rozumné. Prioritou by mala byť finančná rezerva a zvládanie neočakávaných výdavkov.
Taktiež pre SZČO tretí pilier často nedáva zmysel, pokiaľ nemajú konkrétnu daňovú výhodu alebo neprispieva „zamestnávateľ“ (čo si v praxi platia sami). Flexibilné investovanie býva efektívnejšie.
Ako fungujú dôchodkové piliere na Slovensku
Dôchodkový systém na Slovensku stojí na troch pilieroch. Prvý pilier je priebežný a spravuje ho Sociálna poisťovňa. Dnešné odvody pracujúcich financujú aktuálne vyplácané dôchodky.
Druhý pilier predstavuje povinné kapitalizačné sporenie v dôchodkových správcovských spoločnostiach, kde sa časť odvodov investuje na osobných účtoch sporiteľov.
Tretí pilier je dobrovoľný a slúži na vytváranie dodatočnej finančnej rezervy, pričom jeho najväčším benefitom je možnosť príspevku od zamestnávateľa.
Práve kombinácia všetkých troch pilierov môže výrazne zlepšiť finančnú situáciu ľudí po odchode do dôchodku. Najmä v čase, keď sa verejné dôchodky dostávajú pod čoraz väčší tlak.