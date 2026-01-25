Tretí pilier dôchodkového sporenia presiahol päť miliárd eur. Čo zvyšuje jeho atraktivitu?

Doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS) v minulom roku uzatvorili 93 103 nových zmlúv na doplnkové dôchodkové sporenie v treťom pilieri. Štyri DDS tak evidujú celkovo vyše 1,1 milióna účastníckych zmlúv, z toho viac ako 58-tisíc sú pre rizikové profesie. Objem majetku v treťom pilieri v januári 2026 presiahol 5 miliárd eur. V piatok o tom informovala Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností (ADDS).
Viacerým fondom sa darilo
Majetok v treťom pilieri je podľa ADDS aj výsledkom zhodnotenia úspor v minulom roku. Asociácia spresnila, že sa darilo rastovým a indexovým príspevkovým doplnkovým dôchodkovým fondom, ktoré dosiahli zhodnotenie v rozmedzí od 7 do takmer 22 %.
„Aj v roku 2025 sa potvrdilo pravidlo, ako je dôležité nepanikáriť pri poklesoch, nepresúvať majetok do konzervatívnych stratégií pod vývojom na finančných trhoch. Naopak – cieľom dôchodkového sporenia je pravidelné investovanie vo svojej definovanej investičnej stratégií, ktorá v dlhodobom horizonte dosahuje očakávané zhodnotenie,“ uviedol prezident ADDS Martin Višňovský.
V minulom roku vyplatili doplnkové dôchodkové spoločnosti dávky vo výške 189,3 milióna eur. Celková suma vyplatených dávok z tretieho piliera od roku 2006 dosiahla vyše 2,4 miliardy eur.
Na dôchodok je potrebné myslieť čo najskôr
Účastníci do tretieho piliera vlani prispievali mesačne priemernou sumou 24 eur, zamestnávatelia v priemere 43 eur. Atraktivitu tretieho piliera podľa ADDS zvyšuje možnosť príspevkov od zamestnávateľa, daňové úľavy pre účastníka a dlhodobé zhodnotenie investícií. V treťom pilieri bolo ku koncu roka 2025 evidovaných 52 530 zamestnávateľských zmlúv.
Asociácia priblížila, že do tretieho piliera najčastejšie vstupujú účastníci vo veku 30 až 39 rokov (28 %). Druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria noví účastníci vo veku 40 až 49 rokov (26 %). Višňovský upozornil, že na dôchodok je potrebné myslieť už čo najskôr po vstupe na trh práce.
„Práve dlhodobé sporenie a efekt zloženého úročenia robí markantný rozdiel vo výške budúceho dôchodku. Ak začnete v treťom pilieri vo veku 25 rokov, môžete si s rovnakými mesačnými príspevkami nasporiť na dôchodok o 52 percent viac ako účastník, ktorý začal vo svojich 36 rokoch,“ vysvetlil.