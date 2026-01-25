Tretí pilier dôchodkového sporenia presiahol päť miliárd eur. Čo zvyšuje jeho atraktivitu?

Na dôchodok je potrebné myslieť čo najskôr po vstupe na trh práce. Dlhodobé sporenie robí markantný rozdiel.
Doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS) v minulom roku uzatvorili 93 103 nových zmlúv na doplnkové dôchodkové sporenie v treťom pilieri. Štyri DDS tak evidujú celkovo vyše 1,1 milióna účastníckych zmlúv, z toho viac ako 58-tisíc sú pre rizikové profesie. Objem majetku v treťom pilieri v januári 2026 presiahol 5 miliárd eur. V piatok o tom informovala Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností (ADDS).

Viacerým fondom sa darilo

Majetok v treťom pilieri je podľa ADDS aj výsledkom zhodnotenia úspor v minulom roku. Asociácia spresnila, že sa darilo rastovým a indexovým príspevkovým doplnkovým dôchodkovým fondom, ktoré dosiahli zhodnotenie v rozmedzí od 7 do takmer 22 %.

Aj v roku 2025 sa potvrdilo pravidlo, ako je dôležité nepanikáriť pri poklesoch, nepresúvať majetok do konzervatívnych stratégií pod vývojom na finančných trhoch. Naopak – cieľom dôchodkového sporenia je pravidelné investovanie vo svojej definovanej investičnej stratégií, ktorá v dlhodobom horizonte dosahuje očakávané zhodnotenie,“ uviedol prezident ADDS Martin Višňovský.

V minulom roku vyplatili doplnkové dôchodkové spoločnosti dávky vo výške 189,3 milióna eur. Celková suma vyplatených dávok z tretieho piliera od roku 2006 dosiahla vyše 2,4 miliardy eur.

Na dôchodok je potrebné myslieť čo najskôr

Účastníci do tretieho piliera vlani prispievali mesačne priemernou sumou 24 eur, zamestnávatelia v priemere 43 eur. Atraktivitu tretieho piliera podľa ADDS zvyšuje možnosť príspevkov od zamestnávateľa, daňové úľavy pre účastníka a dlhodobé zhodnotenie investícií. V treťom pilieri bolo ku koncu roka 2025 evidovaných 52 530 zamestnávateľských zmlúv.

Asociácia priblížila, že do tretieho piliera najčastejšie vstupujú účastníci vo veku 30 až 39 rokov (28 %). Druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria noví účastníci vo veku 40 až 49 rokov (26 %). Višňovský upozornil, že na dôchodok je potrebné myslieť už čo najskôr po vstupe na trh práce.

Práve dlhodobé sporenie a efekt zloženého úročenia robí markantný rozdiel vo výške budúceho dôchodku. Ak začnete v treťom pilieri vo veku 25 rokov, môžete si s rovnakými mesačnými príspevkami nasporiť na dôchodok o 52 percent viac ako účastník, ktorý začal vo svojich 36 rokoch,“ vysvetlil.

