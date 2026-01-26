Podanie priznania k dani z motorových vozidiel sa blíži, finančná správa rozposiela predvyplnené formuláre

Finančná správa sa pred blížiacim sa termínom na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel snaží daňovníkom maximálne uľahčiť situáciu. Kľúčovým krokom je rozoslanie viac ako 206-tisíc predvyplnených daňových priznaní, ktoré si podnikatelia a firmy našli priamo vo svojich elektronických schránkach na portáli finančnej správy.
Kontrola a doplnenie údajov
Zároveň úrad výrazne posilňuje podporu pre verejnosť, keď daňové call centrum bude v záverečných dňoch lehoty pracovať v rozšírených hodinách a v posledný deň dokonca až do polnoci. Rozosielanie predvyplnených formulárov pomáha najmä podnikateľom s väčším vozovým parkom. Formulár obsahuje aj automaticky vypočítanú aktuálnu sadzbu dane.
Daňovník tak vo väčšine prípadov len skontroluje údaje, prípadne ich doplní, a priznanie odošle. Úrad informuje, že nie všetky údaje sú predvyplnené automaticky. Novinkou sú položky týkajúce sa kódu druhu karosérie a typu pruženia hnacej nápravy, ktoré sa vypĺňajú pri vybraných kategóriách vozidiel. Tieto údaje si musia daňovníci doplniť sami, inak môže dôjsť k chybám v priznaní.
Posilnené call centrum
Vzhľadom na blížiaci sa termín finančná správa posilňuje aj personálne kapacity call centra. Vo štvrtok 29. januára a v piatok 30. januára budú operátori k dispozícii do devätnástej hodiny a v pondelok 2. februára, teda v posledný deň lehoty, budú odpovedať na otázky daňovníkov až do polnoci. Cieľom je minimalizovať riziko, že niekto nestihne splniť svoju povinnosť len pre nejasnosti či technické otázky.
Na podanie daňového priznania a zaplatenie dane zostávajú už len posledné dni. Povinnosť sa týka zdaňovacieho obdobia 2025 a štandardný termín 31. januára 2026 sa pre posun na víkend predlžuje do pondelka 2. februára 2026. Práve do tohto dátumu musia daňovníci nielen podať priznanie na novom vzore tlačiva, ale aj uhradiť samotnú daň. Daň je potrebné uhradiť najneskôr v rovnaký deň ako sa podáva priznanie.