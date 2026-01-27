Daňový bonus na hypotéku. Komu ho štát dá a komu nie?

Mladí ľudia s hypotékou môžu aj v roku 2026 znížiť svoju daňovú povinnosť vďaka daňovému bonusu na zaplatené úroky. Týka sa úrokov zaplatených v roku 2025 a pre mnohých môže znamenať návrat stoviek eur späť na účet. Nejde však o automatickú výhodu. Daňovníci musia splniť zákonom stanovené podmienky a aktívne požiadať banku o potvrdenie, bez ktorého si bonus neuplatnia.
Ako upozorňuje Zuzana Žiaranová z Tatra banky, daňový bonus je dnes hlavnou formou štátnej podpory mladých pri financovaní bývania. „Ide o priamu daňovú úľavu, ktorá nahradila hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých. O sumu daňového bonusu sa znižuje vypočítaná daň z príjmov,“ vysvetľuje.
Kto má na daňový bonus nárok
Daňový bonus na zaplatené úroky sa viaže výlučne na úver na bývanie. Musí ísť o hypotéku určenú na kúpu bytu alebo domu, ich výstavbu či dostavbu, prípadne na zmenu alebo údržbu nehnuteľnosti. Zákon pripúšťa aj kombináciu týchto účelov, prípadne spojenie s čiastočným splatením úveru. Naopak, nárok nevzniká pri refinančných ani bezúčelových hypotékach.
Rozhodujúci je aj dátum podpisu zmluvy. Bonus si môžu uplatniť len tí, ktorí úverovú zmluvu uzavreli po 31. decembri 2017. Dĺžka splácania musí byť v rozmedzí od 5 do 30 rokov a nehnuteľnosť, ktorou je úver zabezpečený, musí byť na území Slovenska a slúžiť na bývanie.
Významnou podmienkou je vek. Ku dňu podania žiadosti o úver musí mať dlžník aj prípadný spoludlžník najmenej 18 a najviac 35 rokov. Zároveň zákon sleduje aj príjem. Pri zmluvách uzavretých v roku 2025 platí, že priemerný hrubý mesačný príjem za rok pred podpisom zmluvy nesmel presiahnuť 1,6-násobok priemernej mzdy na Slovensku.
Koľko peňazí môže štát vrátiť
Výška daňového bonusu závisí od toho, kedy bola hypotéka uzatvorená. Pri úveroch podpísaných od 1. januára 2018 do 31. decembra 2023 je maximálny ročný bonus 400 eur, pričom sa počíta najviac zo sumy 50-tisíc eur úveru. Výraznejšie zvýhodnenie platí pre novšie zmluvy uzatvorené od 1. januára 2024 – v ich prípade môže daňovník získať až 1 200 eur ročne a zákon už neobmedzuje výšku úveru, z ktorej sa bonus počíta.
Samotný výpočet je jednoduchý: bonus predstavuje 50 percent zo zaplatených úrokov z jedného úveru za rok, maximálne však do zákonom stanoveného limitu. O túto sumu sa následne zníži vypočítaná daň z príjmov, čo v praxi znamená vyšší daňový preplatok alebo nižšiu daň na úhradu.
Daňová úľava nie je časovo neobmedzená. Štát ju poskytuje len počas prvých piatich rokov od poskytnutia úveru. Práve v tomto období býva splácanie hypotéky pre mladé domácnosti finančne najnáročnejšie, a bonus má pomôcť zmierniť tlak na ich rozpočty.
Ako si bonus uplatniť v praxi
Základným krokom je požiadať banku o potvrdenie o zaplatených úrokoch za príslušný rok. Bez tohto dokumentu si daňový bonus nemožno uplatniť. Ďalší postup závisí od toho, akým spôsobom si daňovník vysporiada daň z príjmov.
Zamestnanci odovzdajú potvrdenie od banky svojmu zamestnávateľovi spolu so žiadosťou o ročné zúčtovanie dane. Podnikatelia, prípadne zamestnanci, ktorí si podávajú daňové priznanie sami, priložia potvrdenie priamo k daňovému priznaniu. Až na jeho základe si finančná správa uplatnený bonus zohľadní.
Pre mladých ľudí s hypotékou tak ide o relatívne jednoduchý spôsob, ako získať späť časť peňazí zaplatených na úrokoch. O to dôležitejšie je nenechať si túto možnosť ujsť a včas si vyžiadať potrebné potvrdenie od banky.