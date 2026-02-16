Index slovenského investora dosiahol historické maximum, prekvapením zostali zmiešané fondy

Index slovenského investora (ISI 100), ktorý sleduje výkonnosť 100 najväčších podielových fondov na Slovensku, dosiahol na konci roka 2025 historické maximum 140,8 bodu. Tento index vypracovala spoločnosť WOOD & Company na základe dát Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS).
Od začiatku roka 2017 si priemerný slovenský investor v podielových fondoch prilepšil o 40,81 %, čo znamená, že investícia 10-tisíc eur z roku 2017 mala na konci roku 2025 hodnotu približne 14 081 eur.
Výnosy stále zaostávajú za infláciou
Napriek pozitívnemu vývoju však výnosy podielových fondov stále zaostávajú za kumulovanou infláciou, ktorá za toto obdobie dosiahla 50,6 %. Najväčší vplyv na tento rozdiel mali roky 2022 a 2023, keď inflácia výrazne zrýchlila a hodnota indexu klesla pod jej úroveň. Vo štvrtom štvrťroku 2025 už došlo k výraznejšiemu rastu výnosnosti fondov, čím sa rozdiel so zdražovaním postupne znižuje.
Maroš Ďurik, Wealth Management Director z WOOD & Company, v komentári ku koncu roka 2025 uviedol, že akciové fondy si polepšili o 3,7 % a dlhopisové o 0,4 %. Prekvapením zostali zmiešané fondy, ktoré dosiahli medziročný návrat na úrovni 7,1 % a predbehli tak akciové fondy s 7,0 %. Realitné fondy dosiahli výnos 4,4 % a dlhopisové 2,6 %. Viacročný turbulenčný vývoj finančných trhov spôsobil, že investori do kryptoaktív a amerického dolára zaznamenali sklamanie.
Sporitelia sa presúvajú k indexovým fondom, NN eviduje rast záujmu o dynamické stratégie
Zmiešané fondy dosahujú relatívne úspechy vďaka lepšej práci s menovým rizikom a diverzifikácii do stabilnejších aktív, ako sú realitné fondy, ktoré investujú do kancelárskych budov, nákupných centier či logistických parkov. Realitné fondy dlhodobo poskytujú stabilné výnosy z prenájmov a rastu trhovej hodnoty nehnuteľností, v rokoch 2022 a 2023 ich hodnota kontinuálne rástla. Pre mnohých investorov sú považované za investičnú kotvu portfólia.
Poradenstvo je čoraz dôležitejšie
Podiel akciových, zmiešaných a realitných fondov tvorí takmer 90 % celkových majetkov slovenských investorov v podielových fondoch. Od roku 2017 dosiahli akciové fondy kumulatívny výnos 105,2 % (ročný priemer 8,3 %), realitné 38,8 % (3,7 % p.a.) a zmiešané 26,3 % (2,6 % p.a.). Dlhopisové fondy sa po rokoch strát dostali k 4,3 % kumulatívnemu zhodnoteniu (0,5 % p.a.).
Wealth manažment a odborné poradenstvo sú na Slovensku stále dôležitejšie, keď viac než 90 % kvalifikovaných investorov v rozhodovaní využíva odporúčania wealth manažérov. Investovanie do fondov kvalifikovaných investorov, ktoré umožňuje širšie spektrum aktív a flexibilnejšie stratégie, prináša často vyššie výnosy, niekedy aj viac ako 8 % ročne.
Zlato sa dostáva do centra pozornosti investorov, dlhodobá udržateľnosť rastu je však otázna
WOOD & Company poskytuje služby investičného bankovníctva, správy aktív a obchodovania na svetových burzách od roku 1991 a stará sa o aktíva presahujúce 5,8 miliardy eur. Index slovenského investora ISI 100 je kvantitatívnym vyjadrením výkonnosti najväčších podielových fondov a jeho metodika sa podobá zahraničným indexom, ako je český CII750.