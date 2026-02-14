Štvrtina Slovákov rezignuje na sporenie, inflácia mení správanie aj dovolenkové návyky

Rast cien v obchodoch aj na dovolenkách čoraz citeľnejšie formuje finančné správanie Slovákov. Prieskum spoločnosti 365.invest ukázal, že až štvrtina opýtaných súhlasí s tvrdením: „Načo sporiť, keď mi úspory zhltne inflácia.“ Rezignácia na tvorbu rezerv sa pritom paradoxne pretavuje do vyššej spotreby.
Plné svahy napriek rekordným cenám
Viditeľné je to najmä počas aktuálnej zimnej sezóny, keď lyžiarske strediská hlásia vysokú návštevnosť napriek rekordným cenám skipasov či ubytovania. Inflácia na úrovni štyroch percent podľa indexu CPI za minulý rok síce ukrojila z kúpnej sily domácností viac než v minulosti, no preplnené svahy a historicky silný záver roka v cestovnom ruchu naznačujú, že časť populácie uprednostnila okamžitý zážitok pred dlhodobou rezervou. Počet ubytovaných hostí vzrástol medziročne o viac než 14 percent, pričom významný podiel tvorili zahraniční turisti.
Odborníci hovoria o fenoméne tzv. inflačnej lavíny. Vysoký dopyt totiž sám o sebe tlačí ceny nahor. Každý návštevník zvyšuje atraktivitu lokality, čo sa následne premieta do cien služieb, nájmov aj nehnuteľností.
Varovanie pred rezignáciou na sporenie
„Údaj z nášho prieskumu, že štvrtina ľudí rezignuje na sporenie, je varovným signálom. Ľudia sa snažia užiť si hodnotu peňazí skôr, než klesne. Z pohľadu emócií je to pochopiteľné. Z pohľadu financií je to však riziko,“ upozorňuje Peter Vojtek z 365.invest.
Podľa neho peniaze spotrebiteľov prúdia do tržieb hotelov a prevádzkovateľov, zatiaľ čo investori vlastniaci nehnuteľnosti, často prostredníctvom realitných fondov, profitujú z rastu ich hodnoty. Modelový príklad ukazuje, že rodina držiaca 20-tisíc eur na bežnom účte pri súčasnej inflácii prichádza o stovky eur ročne na kúpnej sile, zatiaľ čo investícia do realitného fondu so stabilným výnosom môže naopak priniesť niekoľko stoviek eur ročne. Rozdiel medzi pasívnym držaním hotovosti a investovaním tak môže rozhodnúť o tom, či peniaze hodnotu strácajú, alebo ju dokážu aspoň čiastočne chrániť.